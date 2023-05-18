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Haberler Galeri Emekli ve memur zammı SON DAKİKA: İnce ayar geliyor! Merkez Bankası'ndan yeni oran: İşte 6 tabloda maaş hesapları
Giriş Tarihi: 18.05.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:55

Emekli ve memur zammı SON DAKİKA: İnce ayar geliyor! Merkez Bankası'ndan yeni oran: İşte 6 tabloda maaş hesapları

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı için ipuçları güçlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu işçisine rekor zam, 'En düşük memur maaşı 22 bin TL' ve refah payı müjdesi sonrası Bakanlıklarda hummalı bir çalışma var. Öte yandan emekliye zam düzenlemesi için kademeli artış beklenirken, Merkez Bankası'nın yeni beklenti anketi, zamlarda doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon rakamlarına ışık tuttu. Emekliye zam ve memur maaşları zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
Emekli ve memur zammı SON DAKİKA: İnce ayar geliyor! Merkez Bankası’ndan yeni oran: İşte 6 tabloda maaş hesapları

Son dakika haberi...Emekli ve memur maaşları Temmuz zammı ile beraber refah payı ile yükselecek. En düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine yükselecekken, bu ücretin üzerinde maaş alanlar için de enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı artışı söz konusu olacak. Kamu işçisi zammı ve memur maaşları için yapılacak zamlar, emekliler için de bir referans olacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı söz konusu olacak. Burada emekli zam oranı kademelendirilecek.

Emekli ve memur zammı SON DAKİKA: İnce ayar geliyor! Merkez Bankası’ndan yeni oran: İşte 6 tabloda maaş hesapları

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE TEMMUZ ZAMMI BELİRLENECEK

14 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyonu aşkın fark attı. 14 Mayıs seçim sonuçları sonrası Başkan Erdoğan'ın emekli ve memur zammı için verdiği müjdeler mercek altına alındı. 2. tur Cumhurbaşkanı seçimi sonrası kurulacak hükümet ile birlikte Meclis'in gündemi de yoğun olacak.

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Emekli ve memur zammı SON DAKİKA: İnce ayar geliyor! Merkez Bankası’ndan yeni oran: İşte 6 tabloda maaş hesapları

YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ: ALIM GÜCÜ ARTACAK VE KORUNACAK

  • Asgari ücret, emekli ve memur maaşları enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı ile belirlenecek
  • Enflasyonu baskılayacı yeni tedbirler alınarak artan alım gücü korunacak
  • Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için vergi düzenlemesi ile orta sınıfın alım gücünün artırılması hedeflenecek
Emekli ve memur zammı SON DAKİKA: İnce ayar geliyor! Merkez Bankası’ndan yeni oran: İşte 6 tabloda maaş hesapları

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

Emekli ve memur zammı SON DAKİKA: İnce ayar geliyor! Merkez Bankası’ndan yeni oran: İşte 6 tabloda maaş hesapları

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

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