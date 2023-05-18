Emekli ve memur zammı SON DAKİKA: İnce ayar geliyor! Merkez Bankası’ndan yeni oran: İşte 6 tabloda maaş hesapları

Son dakika haberi...Emekli ve memur maaşları Temmuz zammı ile beraber refah payı ile yükselecek. En düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine yükselecekken, bu ücretin üzerinde maaş alanlar için de enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı artışı söz konusu olacak. Kamu işçisi zammı ve memur maaşları için yapılacak zamlar, emekliler için de bir referans olacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı söz konusu olacak. Burada emekli zam oranı kademelendirilecek.