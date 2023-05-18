Emekli ve memur zammı SON DAKİKA: İnce ayar geliyor! Merkez Bankası’ndan yeni oran: İşte 6 tabloda maaş hesapları

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı için ipuçları güçlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu işçisine rekor zam, 'En düşük memur maaşı 22 bin TL' ve refah payı müjdesi sonrası Bakanlıklarda hummalı bir çalışma var. Öte yandan emekliye zam düzenlemesi için kademeli artış beklenirken, Merkez Bankası'nın yeni beklenti anketi, zamlarda doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon rakamlarına ışık tuttu. Emekliye zam ve memur maaşları zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tabloları...