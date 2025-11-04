EMEKLİ ZAMMI 2026! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 alanlara ne kadar zam yapılacak?

Emekli zammı milyonlarca SSK ve Bağkur'lunun gündeminde. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından gelecek yıl için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusu akıllara geldi. Emekli maaşı zamları iki aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından tamamen netleşecek. Peki, Ocak 2026 emekli maaşları ne kadar olacak?