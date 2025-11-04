Giriş Tarihi: 04.11.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:06
EMEKLİ ZAMMI 2026! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 alanlara ne kadar zam yapılacak?
Emekli zammı için yeni hesaplar Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerine göre değişti. Ekim ayında enflasyon piyasa beklentilerine uygun şekilde yüzde 2,55 geldi. Mevcut durumda 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı Ocak 2026'da ne kadar olacak? 4 aylık toplam enflasyon verisi sonrası SSK-Bağkur emekli maaşı için rakamlar büyük oranda netleşti. Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon sonrasında Ocak 2026-Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak emekli maaş zammı ortaya çıkacak. İşte tüm detaylar…