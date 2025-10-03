Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:11
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Enflasyon açıklandı, yeni hesap ortaya çıktı: 16.881, 17.500,18.800,19.500 TL maaş alanlar ne kadar zam alacak?
Emekli maaşı zamları için belirleyici olan 3 aylık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylelikle temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon oranları belli oldu. SSK Bağkur emekli zammı için sadece 3 veri kaldı. Merkez Bankası yıl sonu tahminine göre enflasyonun yüzde 24- yüzde 29 bandında gelmesi bekleniyor. Emekliye zam için hangi rakamlar ön plana çıkıyor. Maaşı 16.881, 17.500,18.800,19.500 olanlar kaç TL alacak?