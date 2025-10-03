EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Enflasyon açıklandı, yeni hesap ortaya çıktı: 16.881, 17.500,18.800,19.500 TL maaş alanlar ne kadar zam alacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:11

Emekli maaşı zamları için belirleyici olan 3 aylık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylelikle temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon oranları belli oldu. SSK Bağkur emekli zammı için sadece 3 veri kaldı. Merkez Bankası yıl sonu tahminine göre enflasyonun yüzde 24- yüzde 29 bandında gelmesi bekleniyor. Emekliye zam için hangi rakamlar ön plana çıkıyor. Maaşı 16.881, 17.500,18.800,19.500 olanlar kaç TL alacak?

Emekli maaşı zamları için hesaplamalar şimdiden başladı. Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Emekli zammı için yeni oranlar belli oldu. Maaşı 16.881, 17.500,18.800,19.500 olanlar kaç TL alacak? İşte SSK, Bağkur emekli maaşı zamları için yeni tablo…

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK Bağkur ve memur emeklisi yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alıyor. Bu yıl hükümet yetkilileri ile memur tarafı arasında anlaşma sağlanamayınca devreye Hakem Heyeti girdi.

Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Öte yandan Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06 olurken ağustos ayında yüzde 2,04 olarak açıkladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyordu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,29 arttı, aylık %3,23 arttı.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:
  • Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
  • 8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
  • Toplam kümülatif zam: %13.65
BAĞKUR 7200 PRİM EŞİTLEMEDE SOMUT ADIK ATILDI

Milyonlarca Bağkur'lu prim gün sayılarını düşürecek düzenlemeyi merakla takip ediyor. Yeni düzenleme ile Bağkur'lular ve SSK'lılar arasındaki prim farkı ortadan kalkacak. Böylelikle prim günü 9000 günden 7200 güne düşürülecek. Esnafa 5 yıl erken emeklilik yolunu açılacak. Özellikle küçük esnaf, zanaatkâr ve serbest meslek sahipleri, aynı yaş ve yıla sahip olmalarına rağmen, sadece sigorta statüsü farklılığı nedeniyle SSK'lı bir çalışandan tam 1800 gün, yani 5 yıl daha fazla prim ödemek zorunda kalıyordu.

