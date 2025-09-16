Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:09

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emekli maaşı için 4 farklı hesap: Maaşı 16.881, 17.000, 18.500, 19.000, 20.000 olanlar ne kadar zam alacak?

Emekli maaşı zamları için 4 farklı enflasyon tahmini belli oldu. Temmuz 2025'te SSK Bağkur emeklisi yüzde 16,67 zam almaya hak kazandı. Şimdi milyonların gözü kulağı Ocak 2026'da emekli zammı için açıklanacak oranlarda. Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre emekliye zam için 4 farklı hesap ortaya çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayı TÜFE'sini açıklamasıyla 2 aylık veri belli oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Maaşı 16.881, 17,500, 18,000, 18500 olanlar ne kadar zam alacak?

Emekli zammı Ocak 2026 hesapları şimdiden başladı. SSK Bağkur emekli maaşı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Emekliye zam sürecinin tamamlanması için 4 verinin daha belli olması gerekiyor. İşte 4 tabloda yeni hesap…

EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEMMUZ AĞUSTOS ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında enflasyon rakamları yüzde 2,06 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu. Memur enflasyon farkı ve SSK Bağkur emekli maaş zamları enflasyon rakamlarına göre şekillenecek.

TEMMUZDA EMEKLİYE ZAMMI YÜZDE 16,67 OLDU
Ocak-Haziran döneminde ortaya çıkan maaş zammı SSK Bağkur emeklileri için yüzde 16,67 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon verilerine göre, ortaya çıkan yeni tablo şu şekilde:
  • Toplam enflasyon: Yüzde 16,67
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,07
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,58
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu için beklediği aralığı açıkladı. Merkez Bankası, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Merkez Bankası tahminlerinin alt bandı olan yüzde 25 tahmininin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 7,14 olacak. Bununla beraber mevcut durumda 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük taban aylık 18 bin 8/6 liraya çıkacak.

Merkez Bankası'nın üst tahmini olan yüzde 29'luk enflasyon tahminin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 10,56 olması bekleniyor. Bu haliyle en düşük taban aylık 18 bin 663 lira seviyelerine yükselecek.

OVP TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. Buna göre 2025 yılında enflasyon rakamlarının yüzde 28,5 olması bekleniyor. OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK, Bağkur maaş zamlarına yüzde 10,14 zam yapılacak. Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyonu yüzde 29,86 şeklinde gerçekleşecek. Enflasyonun bu beklentilere göre gelmesi halinde zam oranı yüzde 11,3 olacak. Böylelikle emekli maaş zamlarına bu oran yansıtılacak.

İşte emekli maaşları için 4 farklı hesap tablosu...

