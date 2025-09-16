Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:09
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emekli maaşı için 4 farklı hesap: Maaşı 16.881, 17.000, 18.500, 19.000, 20.000 olanlar ne kadar zam alacak?
Emekli maaşı zamları için 4 farklı enflasyon tahmini belli oldu. Temmuz 2025'te SSK Bağkur emeklisi yüzde 16,67 zam almaya hak kazandı. Şimdi milyonların gözü kulağı Ocak 2026'da emekli zammı için açıklanacak oranlarda. Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre emekliye zam için 4 farklı hesap ortaya çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayı TÜFE'sini açıklamasıyla 2 aylık veri belli oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Maaşı 16.881, 17,500, 18,000, 18500 olanlar ne kadar zam alacak?