EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisine %17,08 zam: Yeni hesap ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.04.2026 06:35
Emekli zammı temmuz hesabı şimdiden başladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre SSK, Bağkur emekli maaşı temmuz ayında yüzde 17,08 zamlanacak. Memur emeklilerine ise yüzde 12,86 zam yapılacak. Milyonlarca emeklinin gözü nisan, mayıs, haziran ayı enflasyon verilerinde…. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?