Emeklilikte yeni hesap: Asgari ücret artışı ile birlikte ödemeler değişecek

Doğum borçlanması için değişiklik nedir?

Annelerin 3 çocuk için 2.160 gün satın alma hakkı var. Onlar için oran yüzde 32 olarak uygulanacak. Yüzde 45 onları etkilemeyecek. Ama asgari ücret artışı onların da ödemelerini artıracak.

BU YIL BAŞVURAN KAZANACAK

Asgari ücret ile ödemeler nasıl değişecek?

Bu yıl borçlanma yapanlar mevcut brüt asgari ücret olan 26 bin 5 TL'den hesaplanarak ödeme yapıyor. Yeni yılla birlikte asgari ücret artışı ile birlikte yeni hesap yapılacak. Örneğin yıl sonu enflasyon oranı kadar bir artış olursa yani yüzde 28.5 artış olursa brüt asgari ücret 33 bin 416 TL'ye çıkacak. Bu da ödenecek rakamı artıracak.

Daha az ödemek mümkün mü?

Yeni yılla birlikte hem oranların yüzde 45'e çıkması hem de asgari ücretin artması borçlanma miktarlarını da yükseltecek. Oysa bu yıl bitmeden borçlanma başvurusu yapanlar mevcut rakamlardan ödeme yapacağı için kazançlı çıkacak. Böylece daha az ödeyecek.

Ne kadar kazanç sağlanır?

Her iki artış da dikkate alınırsa 18 aylık askerlik borçlanmasında cepte kalacak para 121 bin TL'yi bulacak. Doğum borçlanmasında ise oran değişmese de asgari ücret artışıyla cepte kalacak para 57 bin liraya ulaşacak. Bağ-Kur ihya ödemesinde 1 yıl için 72 bin lira, yurt dışı borçlanmada 2 yıl için 80 bin lira kazanılacak.

Bu kazançlar için ne yapmak lazım?

Borçlanma yapacaklar ya da ihya imkanı olan Bağ-Kurlular emeklilik için gün satın almak için e-Devlet'ten başvuru yapabilirler. Başvuru bu yıl bitmeden yapılırsa yeni düzenleme ve asgari ücret artışından etkilenmezler.