Giriş Tarihi: 30.08.2022 19:57
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
20:02
Emekliye 10 bin lira promosyon kazancı: Bankaya gitmek şart değil! İşte emekli promosyonu için yol haritası
Emekli promosyonu için bankaların kampanya rakamları merak ediliyor. Emekli promosyon tutarları bankalara göre değişkenlik gösterirken, emekli yakınını getirenlere yapılan ödemeler ile birlikte kazanç 10 bin liraya kadar çıkıyor. Emekli promosyonu değişikliği yapmak için ise bankaya gitmek şart değil! İşte bankaların güncel emekli promosyon 2022 tutarları ile birlikte diğer detaylar...