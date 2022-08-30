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Haberler Galeri Emekliye 10 bin lira promosyon kazancı: Bankaya gitmek şart değil! İşte emekli promosyonu için yol haritası
Giriş Tarihi: 30.08.2022 19:57 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 20:02

Emekliye 10 bin lira promosyon kazancı: Bankaya gitmek şart değil! İşte emekli promosyonu için yol haritası

Emekli promosyonu için bankaların kampanya rakamları merak ediliyor. Emekli promosyon tutarları bankalara göre değişkenlik gösterirken, emekli yakınını getirenlere yapılan ödemeler ile birlikte kazanç 10 bin liraya kadar çıkıyor. Emekli promosyonu değişikliği yapmak için ise bankaya gitmek şart değil! İşte bankaların güncel emekli promosyon 2022 tutarları ile birlikte diğer detaylar...

Emekliye 10 bin lira promosyon kazancı: Bankaya gitmek şart değil! İşte emekli promosyonu için yol haritası

Emeklilerin promosyon kazancı bankaların kampanyalarıyla iyice yükseldi. Promosyon tutarı 7 bin 500 liraya kadar çıkarken, emekli yakınını getirenlere yapılan ödemelerle birlikte 10 bin liraya varan kazanç imkanı doğdu.

Emekliye 10 bin lira promosyon kazancı: Bankaya gitmek şart değil! İşte emekli promosyonu için yol haritası

Birçok banka kampanya bitiş tarihlerini 31 Ağustos olarak duyururken, bazı bankalar ise Eylül ayında kampanyalarını sonlandıracak.

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Emekliye 10 bin lira promosyon kazancı: Bankaya gitmek şart değil! İşte emekli promosyonu için yol haritası

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Promosyon kampanyalarından yararlanmak, bankasını değiştirmek isteyen emekliler bankalara akın etti, kuyruklar oluştu.

Ancak çoğu durumda bankaya gitmek gerekmiyor. Dijital olarak da işlem gerçekleştirilebiliyor.

Emekliye 10 bin lira promosyon kazancı: Bankaya gitmek şart değil! İşte emekli promosyonu için yol haritası

İŞTE PROMOSYON İÇİN YOL HARİTASI

DİJİTAL ONAY YAPILIYOR

Emekli olmaya hazırlananlar hem banka seçimini hem de promosyon başvurusunu dijital olarak yapabiliyor.

Emekliye 10 bin lira promosyon kazancı: Bankaya gitmek şart değil! İşte emekli promosyonu için yol haritası

Banka seçimi, aylık başvurusu sırasında gerçekleştirilebiliyor. Memurlar çalıştığı kuruma vereceği emeklilik dilekçesinde maaş ödemeleri için banka tercihini belirtebiliyor.

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