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Emekliye 3'lü zam! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye 3'lü zam! Emekli maaşları ne kadar olacak?

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü-kulağı ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarında. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının baz alınarak gerçekleştiği zam ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ederken vatandaşların emekli maaşları araştırmaları da hız kazandı. Özellikle 2020'de alacakları zamların yanı sıra ikramiyelerde de artış isteyen emekliler için 'yıllık enflasyon' 'yeniden değerleme' ve 'asgari ücret zam oranı' gibi 3 formül öne çıkmış durumda. İşte emekliye ikramiye ve zam ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





