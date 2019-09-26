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  • Emekliye 3'lü zam! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye 3'lü zam! Emekli maaşları ne kadar olacak?

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü-kulağı ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarında. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının baz alınarak gerçekleştiği zam ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ederken vatandaşların emekli maaşları araştırmaları da hız kazandı. Özellikle 2020'de alacakları zamların yanı sıra ikramiyelerde de artış isteyen emekliler için 'yıllık enflasyon' 'yeniden değerleme' ve 'asgari ücret zam oranı' gibi 3 formül öne çıkmış durumda. İşte emekliye ikramiye ve zam ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 12:14
Emekliye 3'lü zam! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Önümüzdeki yıl 2 kez maaş zammı alacak emekliler, bayram ikramiyesinde de artış istiyor. Bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira ikramiye alan emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor.

Emekliye 3'lü zam! Emekli maaşları ne kadar olacak?

2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın her yıl zamlanmasını talep ediyor. Artış için 3 formül öne çıkıyor.

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Emekliye 3'lü zam! Emekli maaşları ne kadar olacak?

139 TL YÜKSELİR

Bu formüllerden ilki, yıllık enflasyon. Eğer artış yıllık TÜFE değişim oranına endekslenirse, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2020'de bayram ikramiyesine yüzde 13.9 zam yapılabilecek.

Emekliye 3'lü zam! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, bayram ikramiyesi bin liralık seviyesinden, önümüzdeki yıl bin 139 liraya ulaşabilecek. Bir diğer formül ise yeniden değerleme oranı.

Emekliye 3'lü zam! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Her yıl bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artıyor. İkramiyeye de her yıl bu oranda artış yapılması talepleri bulunuyor. Üçüncü formül ise asgari ücret zammı.

Emekliye 3'lü zam! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Bayram ikramiyesinin asgari ücrete yapılan zam oranında artırılması da talepler arasında yer alıyor. Böylece ikramiye de asgari ücret kadar artacak..

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