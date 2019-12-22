Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?
Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?
Ocak ayına çok kısa bir süre kalmışken emekli maaş zammı ile ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Ocak ayında maaşlara yapılacak zamla birlikte yeni yıla kazançlı girecek emekliler ocak zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Yılın 2. yarısındaki enflasyon oranları baz alınarak gerçekleşen zammın yanısıra TÜED'den de flaş bir çağrı geldi. Ek ödeme oranının yüzde 8'e çıkarılmasını isteyen emekliler talep hayata geçerse 90 ile 452 arasında değişen tutarlarda ek ödeme imkanına kavuşacak. İşte emekli maaş zammı ve ek ödeme ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 22.12.2019
09:57
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
10:06
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