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  • Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?

Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?

Ocak ayına çok kısa bir süre kalmışken maaş zammı ile ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Ocak ayında maaşlara yapılacak zamla birlikte yeni yıla kazançlı girecek emekliler ocak zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Yılın 2. yarısındaki enflasyon oranları baz alınarak gerçekleşen zammın yanısıra TÜED'den de flaş bir çağrı geldi. Ek ödeme oranının yüzde 8'e çıkarılmasını isteyen emekliler talep hayata geçerse 90 ile 452 arasında değişen tutarlarda ek ödeme imkanına kavuşacak. İşte emekli maaş zammı ve ek ödeme ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:06
Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri Ocak ayında artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?

Maaşın yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıktan hesap yapılacağı için artacak.

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Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 'Ek ödeme en az yüzde 8 olsun' diyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak.

Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemeleri 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak. Halen en düşük aylık net bin 125 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?

Oran yüzde 8'e çıkarsa, ek ödeme tutarı 90,05 liraya çıkacak. En yüksek maaşta ise 452,86 liraya ulaşacak.


Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin maaşı önümüzdeki ay enflasyona göre artacak. Emekliler zamlı maaşlarını Ocak ayı ile birlikte alacak..

Emekliye 452 TL zam imkanı! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?
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