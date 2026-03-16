Haberler Galeri Emekliye çifte ödeme: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! İşte kritik tarihler...
Giriş Tarihi: 16.03.2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 16.03.2026 12:02

Milyonlarca emeklinin ödemeleri bayram öncesinde devam ediyor. Emekliler bayram öncesi hem ikramiyelerini hem de maaşlarını alıyor. İlk ödemeler hafta sonu SSK emeklileri için yapıldı. Şimdi Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ödemelerini almaya başlayacak. Memur emeklileri maaşlarını aldıkları için sadece ikramiye ödemesi yapılacak. Memurlar ise maaşlarını normal günlerinde yani ayın 15'inde alırken, kamu işçilerine de önümüzdeki hafta başında 13 günlük ikramiye yatırılacak. İşte emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyeleri için tüm gelişmeler...

FARUK ERDEM
Maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında alan SSK emeklileri, 14-16 Mart tarihleri arasında, hem bayram ikramiyelerini hem de Mart aylıklarını alacak. Maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar 14 mart, ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 mart, ödeme günü 24, 25, 26 olanlar ise 16 Mart'ta çifte ödemeyi hesaplarında gördü.

Maaş ödeme tarihleri her ayın 25'i ile 28'i arasında olan Bağ-Kur emeklilerine de 17-18 Mart tarihlerinde hem erken maaş hem bayram ikramiyesi ödemesi var. Aylık ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart'ta, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart'ta paraları yatırılacak. Memur emeklilerine ise 19 Mart'ta bayram ikramiyesi yatırılacak. Onlar mart aylıklarını bu ayın başında aldı. Nisan aylıklarını da önümüzdeki ayın 1'i ile 5'i arasında alacak.

İKRAMİYE DE ÖDENİYOR

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 4 bin lira yatırılırken, dul ve yetimlere ise hisseleri oranında ödeme gerçekleştirilecek. Eşten maaş alanlara yüzde 75 oranında yani 3 bin lira, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara yüzde 50 oranında yani 2 bin lira, yetimlere ise yüzde 25 oranında yani bin lira ikramiye yatırılacak.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ikramiye verilecek. Örneğin; bu oran yüzde 45 ise yatırılacak bayram ikramiyesi bin 800 olacak. İki ayrı emekli maaşı bulunanlar en yüksek ödemeye imkan veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.

Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre şubat ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar eğer şartları sağlıyorsa Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu ay ve nisan ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise bu yıl sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

KAMU İŞÇİSİNE ÖDEME

Yaklaşık 1 milyon kamu işçisi, yılın ilk yarısında 26, ikinci yarısında 26 günlük olmak üzere yıllık 52 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemesi alıyor. 2026'nın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük ilk bölümü Ocak ayında yatırılmıştı. Kalan 13 günlük bölüm ise 16 Mart'ta hesaplara yatırılacak. İkramiyenin tutarı 13 günlük ücret üzerinden hesaplanacak. Kamu işçilerine bu yılın ikinci yarısında yapılacak 26 günlük ödemenin takvimi ise Cumhurbaşkanı kararıyla Haziran ya da Temmuz ayında belli olacak.

SSK EMEKLİLERİ

TAHSİS NUMARASI ÖDEME TARİHİ
17, 18, 19, 20 14 Mart
21, 22, 23 15 Mart
24, 25, 26 16 Mart

BAĞKUR EMEKLİLERİ

TAHSİS NUMARASI ÖDEME TARİHİ
25 ve 26 17 Mart
27 ve 28

18 Mart

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ

Emekli sandığına bağlı emekliler için 19 Mart'ta ikramiye ödemesi yapılacak.

