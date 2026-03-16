Emekliye çifte ödeme: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! İşte kritik tarihler...
Giriş Tarihi: 16.03.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 16.03.2026 12:02
Milyonlarca emeklinin ödemeleri bayram öncesinde devam ediyor. Emekliler bayram öncesi hem ikramiyelerini hem de maaşlarını alıyor. İlk ödemeler hafta sonu SSK emeklileri için yapıldı. Şimdi Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ödemelerini almaya başlayacak. Memur emeklileri maaşlarını aldıkları için sadece ikramiye ödemesi yapılacak. Memurlar ise maaşlarını normal günlerinde yani ayın 15'inde alırken, kamu işçilerine de önümüzdeki hafta başında 13 günlük ikramiye yatırılacak. İşte emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyeleri için tüm gelişmeler...