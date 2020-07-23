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Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Temmuz zamlarını hesaplarında gören emekliler için bir diğer önemli konu da promosyon ücretleri. Bankalar emekli müşterileri için birçok promosyon imkanı sunuyor. Maaşa göre en az 500 TL promosoyn verirken, diğer bankalar ücreti 1000 Tl'ye kadar çıkıyor. Kampanyalar ile 2550 TL'yi bulan ödemeler de oluyor. Peki hangi banka emekli müşterisine ne kadar veriyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.07.2020
09:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
09:46
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