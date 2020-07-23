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Emekliye müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Temmuz zamlarını hesaplarında gören emekliler için bir diğer önemli konu da ücretleri. Bankalar müşterileri için birçok promosyon imkanı sunuyor. Maaşa göre en az 500 TL promosoyn verirken, diğer bankalar ücreti 1000 Tl'ye kadar çıkıyor. Kampanyalar ile 2550 TL'yi bulan ödemeler de oluyor. Peki hangi banka emekli müşterisine ne kadar veriyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:46
Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

maaş ve promosyonlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu ay maaşları artan, Kurban Bayramı ikramiyesini almaya başlayan emeklilere, dul ve yetimlere fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi.

Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.

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Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.

Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Dijital kanallardan başvuranlara maaşa göre 50, 125, 200 lira yüklüyor.

Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.

Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten, 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira veriyor. Böylece 3 yıl için 2 bin 550 liraya varan alınabiliyor.

Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.

ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 ödeme talimatına 150, yakınını getirene kişi başına 150 lira, bin lira alışverişe 200 lira bonus imkanı var.

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