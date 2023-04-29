Bakan Bilgin’den son dakika Emekliye refah payı 2023 açıklaması: Çalışmalar tamamlandı! Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekliye refah payı kimleri kapsıyor, ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli şimdi refah payı ödemelerine yönelik detayları merak ediyor. En düşük maaşlara yapılan 2000 TL'lik artışın ardından bilindiği üzere emekliye verilen maaşların taban rakamı 7500 TL'ye yükselmişti. Ardından bir adım da bu rakamın üzerinde alan vatandaşlar için geldi. Bakan Bilgin'in müjdeli açıklamasının ardından ise "Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek, SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman?" gibi sorusu gündemdeki yerini aldı. Bakan Bilgin açıklamasında 7 bin 500 lira ve üzeri emekli maaşı alanlara refah payı verileceğini duyurdu. Peki, bu pay ne kadar olacak ve ne zaman ödenecek? İşte o detaylar.