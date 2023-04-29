Bakan Bilgin’den son dakika Emekliye refah payı 2023 açıklaması: Çalışmalar tamamlandı! Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekliye refah payı kimleri kapsıyor, ne zaman yatacak?

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programında emekliye refah payı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilkleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu.

Şimdi de 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin bir düzenleme için çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Meclis tatile girdiği için Temmuz ayında uygulamaya koyacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. 7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız."