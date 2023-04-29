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Haberler Galeri Bakan Bilgin'den son dakika Emekliye refah payı 2023 açıklaması: Çalışmalar tamamlandı! Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekliye refah payı kimleri kapsıyor, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 22:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 22:34

Bakan Bilgin'den son dakika Emekliye refah payı 2023 açıklaması: Çalışmalar tamamlandı! Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekliye refah payı kimleri kapsıyor, ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli şimdi refah payı ödemelerine yönelik detayları merak ediyor. En düşük maaşlara yapılan 2000 TL'lik artışın ardından bilindiği üzere emekliye verilen maaşların taban rakamı 7500 TL'ye yükselmişti. Ardından bir adım da bu rakamın üzerinde alan vatandaşlar için geldi. Bakan Bilgin'in müjdeli açıklamasının ardından ise "Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek, SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman?" gibi sorusu gündemdeki yerini aldı. Bakan Bilgin açıklamasında 7 bin 500 lira ve üzeri emekli maaşı alanlara refah payı verileceğini duyurdu. Peki, bu pay ne kadar olacak ve ne zaman ödenecek? İşte o detaylar.

Bakan Bilgin’den son dakika Emekliye refah payı 2023 açıklaması: Çalışmalar tamamlandı! Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekliye refah payı kimleri kapsıyor, ne zaman yatacak?

Emekliye refah payı düzenlemesi için binlerce vatandaş adeta nefesini tuttu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında emeklileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulunmuş ve 7500 TL'den yüksek maaş alan emeklilere "Refah Payı" adı altında bir ödeme sağlanacağını müjdeledi. Peki, Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek, SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman? İşte emekliye refah payı ödemelerine dair merak edilen o detaylar.

Bakan Bilgin’den son dakika Emekliye refah payı 2023 açıklaması: Çalışmalar tamamlandı! Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekliye refah payı kimleri kapsıyor, ne zaman yatacak?

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programında emekliye refah payı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilkleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu.

Şimdi de 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin bir düzenleme için çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Meclis tatile girdiği için Temmuz ayında uygulamaya koyacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. 7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız."

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Bakan Bilgin’den son dakika Emekliye refah payı 2023 açıklaması: Çalışmalar tamamlandı! Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekliye refah payı kimleri kapsıyor, ne zaman yatacak?

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında emeklileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın kendisine talimat verdiğini aktaran Bakan Bilgin,

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi."

Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video

Bakan Bilgin’den son dakika Emekliye refah payı 2023 açıklaması: Çalışmalar tamamlandı! Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekliye refah payı kimleri kapsıyor, ne zaman yatacak?

" 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin’den son dakika Emekliye refah payı 2023 açıklaması: Çalışmalar tamamlandı! Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekliye refah payı kimleri kapsıyor, ne zaman yatacak?

"7 BİN 500 TL ÜZERİNDEN MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK"

Emeklilere refah payı verileceğini aktaran Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

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