Emekliye zam rehberi

5- EK ÖDEMELER NASIL HESAPLANIYOR
Yüzde 4 ek ödeme hesabı yapılırken önce çıplak maaş alınıyor. Bu çıplak maaşa enflasyon oranında yani 9.17 zam ilave ediliyor. Ortaya çıkan rakama da ayrıca yüzde 4 hesaplanıp ekleniyor. Böylece emeklinin ek ödemeli ve bankaya yatan maaşı ortaya çıkıyor. Örnek hesaba göre 2.000 TL çıplak maaşı olan bir emeklinin ek ödemeli maaşı 2.080 lira idi. Yani bankaya yatan maaşı bu kadardı. Bu emekli Temmuz zammında 2.000 X yüzde 9.17=2.183,40 TL çıplak maaşa ulaşacak. Ek ödeme ile birlikte 2.183X yüzde 4=2.270,74 lira olarak maaşı bankaya yatacak.