HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Emekliye zam rehberi

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Yeni Asır Gazetesi'ndeki köşesinde emekliye zam rehberini kaleme aldı. İşte 10 soruda larıyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 09:20
  • 1
  • 11
Emekliye zam rehberi
Emekliye zam rehberi

Emekliler bu aydan itibaren zamlı maaşı alacak. SSK ve Bağ-Kur'da artış 9.17 olurken, Emekli Sandığı'nda zam oranı 3.5+5.17 şeklinde uygulanacak. Bu şekildeki maaşlar Ocak ayına kadar sürecek Emeklilerin bu yıl alacakları ikinci zam oranları 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu açıklandığında belli oldu. Böylece hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranları ile Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ortaya çıktı. Enflasyon farkı aynı zamanda memurlara da uygulanacak. Zamlarla ilgili birçok yazı, haber, tablo gazetelerde yer alıyor. Emeklilerin de kafaları karışıyor. Bize gelen sorulardan yola çıkarak bir rehber hazırladık.

  • 2
  • 11
Emekliye zam rehberi
Emekliye zam rehberi

1- TEMMUZ AYINDAKİ ZAMLAR NE KADAR OLDU

Temmuz ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 9.17 oranında artırılacak.
Böylece tüm maaşlar 9.17 oranında zamlanmış olacak. Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranı ise yüzde 3.5 olarak uygulanacak. Ayrıca yüzde 5.17 oranında enflasyon farkı eklenecek. 3.5+5.17 zamdan halen çalışmakta olan memurlar da yararlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 11
Emekliye zam rehberi
Emekliye zam rehberi

2- BU ZAM ORANLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR

Zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranları. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Aralık 2017 ile Haziran 2017 arasındaki 6 aylık TÜFE endeks değişimi kadar, bir başka değişle 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Bu yılki değişim yüzde 9.17 oranında gerçekleşti. Böylece zam oranı yüzde 9.17 oldu. Emekli Sandığı emeklileri ile memurların zam oranları ise toplu sözleşme ile belirleniyor. Buna göre bu yılın ikinci zammı yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Ayrıca enflasyon farkı da ekleniyor.

  • 4
  • 11
Emekliye zam rehberi
Emekliye zam rehberi

3- ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIYOR

Memurların ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmede belirlense de zamdan fazla çıkan enflasyon fark olarak ödeniyor.
Bu yıl Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri yüzde 4 zam almışlardı. O günden bu yana 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı. Dolayısıyla yüzde 4'ün üzerindeki 5.17 oranı bir fark olarak belirlendi. Temmuz zam oranı yüzde 3.5 olan memurlar ve memur emeklilerine böylece yüzde 5.17 fark da ödenecek. Buna göre zam oranı 3.5+5.17 olacak.

  • 5
  • 11
Emekliye zam rehberi
Emekliye zam rehberi

4- EMEKLİLERİN EK ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENİYOR

Emeklilerin normal zamlarına ilaveten her ay aldıkları yüzde 4 ek ödemeleri de bulunuyor.
Ek ödemeler tüm emeklilere veriliyor. Ek ödeme maaşa göre hesaplandığı için gelen zamlar ek ödeme miktarlarını da artırıyor.

  • 6
  • 11
Emekliye zam rehberi
Emekliye zam rehberi

5- EK ÖDEMELER NASIL HESAPLANIYOR

Yüzde 4 ek ödeme hesabı yapılırken önce çıplak maaş alınıyor. Bu çıplak maaşa enflasyon oranında yani 9.17 zam ilave ediliyor. Ortaya çıkan rakama da ayrıca yüzde 4 hesaplanıp ekleniyor. Böylece emeklinin ek ödemeli ve bankaya yatan maaşı ortaya çıkıyor. Örnek hesaba göre 2.000 TL çıplak maaşı olan bir emeklinin ek ödemeli maaşı 2.080 lira idi. Yani bankaya yatan maaşı bu kadardı. Bu emekli Temmuz zammında 2.000 X yüzde 9.17=2.183,40 TL çıplak maaşa ulaşacak. Ek ödeme ile birlikte 2.183X yüzde 4=2.270,74 lira olarak maaşı bankaya yatacak.

  • 7
  • 11
Emekliye zam rehberi
Emekliye zam rehberi

6- ÇIPLAK (NET MAAŞ) DEDİĞİNİZ RAKAMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ? EK ÖDEMEMİZİ DE GÖREBİLİR MİYİZ?

Emeklilerin maaşlarıyla ilgili tüm bilgiler e-devlet sisteminde bulunuyor. PTT'den alacağınız bir şifre ile internete girip e-devlet sisteminden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada hem net maaşınızı hem ek ödemenizi görebilirsiniz. Ayrıca maaş ve sigortanızla ilgili tüm bilgilere de uylaşabilirsiniz. Buna imkan yok ise en yakın SGK'ya giderek net maaşınızı ve ek ödemenizi öğrenebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN