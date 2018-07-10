Emekliye zam rehberi

Emekliler bu aydan itibaren zamlı maaşı alacak. SSK ve Bağ-Kur'da artış 9.17 olurken, Emekli Sandığı'nda zam oranı 3.5+5.17 şeklinde uygulanacak. Bu şekildeki maaşlar Ocak ayına kadar sürecek Emeklilerin bu yıl alacakları ikinci zam oranları 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu açıklandığında belli oldu. Böylece hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranları ile Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ortaya çıktı. Enflasyon farkı aynı zamanda memurlara da uygulanacak. Zamlarla ilgili birçok yazı, haber, tablo gazetelerde yer alıyor. Emeklilerin de kafaları karışıyor. Bize gelen sorulardan yola çıkarak bir rehber hazırladık.