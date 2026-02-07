En düşük emekli maaşı kalkıyor! 20.000 TL alanlar dahil herkese ortak zam geliyor... İşte masadaki formül

Yeni yılda hem özel hem de kamu kurumlarından emekli olan milyonlarca kişinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. Kök maaşı düşük olan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise memur zam oranıyla eşitlendi. En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 liraya çıkarken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi.

Emekliler şimdi bir yandan ikramiyeye yapılacak zam diğer yandan ise hükümetin atacağı adımlara odaklandı.