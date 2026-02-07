Haberler
Giriş Tarihi: 07.02.2026 11:38
En düşük emekli maaşı kalkıyor! 20.000 TL alanlar dahil herkese ortak zam geliyor... İşte masadaki formül
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en düşük maaş 20 bin TL'ye yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 889 lira oldu. Emekliler maaş zam farklarını cebine koyarken, gözler hükümetin atacağı yeni adımlara çevrildi. Kulislerde dolaşan iddialara göre AK Parti emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvadı. 20.000 TL alanlar dahil tüm emeklilere yapılması gündemde. Böylelikle SSK ile Bağ-Kur emeklileri arasında makas kapanacak, en düşük maaşı uygulaması sona erecek. İşte ayrıntılar....