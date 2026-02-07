Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.02.2026 11:38

En düşük emekli maaşı kalkıyor! 20.000 TL alanlar dahil herkese ortak zam geliyor... İşte masadaki formül

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en düşük maaş 20 bin TL'ye yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 889 lira oldu. Emekliler maaş zam farklarını cebine koyarken, gözler hükümetin atacağı yeni adımlara çevrildi. Kulislerde dolaşan iddialara göre AK Parti emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvadı. 20.000 TL alanlar dahil tüm emeklilere yapılması gündemde. Böylelikle SSK ile Bağ-Kur emeklileri arasında makas kapanacak, en düşük maaşı uygulaması sona erecek. İşte ayrıntılar....

Yeni yılda hem özel hem de kamu kurumlarından emekli olan milyonlarca kişinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. Kök maaşı düşük olan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise memur zam oranıyla eşitlendi. En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 liraya çıkarken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi.

Emekliler şimdi bir yandan ikramiyeye yapılacak zam diğer yandan ise hükümetin atacağı adımlara odaklandı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KOLLAR SIVANDI

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti ve hükümet, emekli maaşları ile emeklilik sisteminde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma sürecini başlattı. Emeklilerin taleplerine çözüm üretmek için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti eş zamanlı olarak harekete geçti.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde detaylı bir inceleme yürütecek özel bir komisyon kuruldu. Komisyonun, emeklilik sistemi, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, en düşük emekli maaşı ile diğer maaşlar arasındaki gelir farkları gibi başlıklarda düzenleme seçeneklerini ele aldığı öğrenildi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kaynakları, hem parti yönetiminin hem de hükümetin en öncelikli gündem maddesinin emekli maaşları olduğunu belirtti.

AK Parti kurmayları, "Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN DÜZENE GİRECEK

AK Partili milletvekillerinin sahada vatandaşlarla gerçekleştirdiği temaslar ile ilgili kurumlara iletilen başvurular, düşük primle emekli olanlarla yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının ciddi bir sorun haline geldiğini ortaya koydu. Söz konusu farkın, prim ödeme gün sayısı ve tutarları esas alınarak yeniden dengelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor.

ORTAK ZAM İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI UYGULAMASI SONA ERECEK

Masadaki bir başka konu ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine uygulanan zam oranlarının farklılık göstermesi. Bu yılın başında memur emeklilerine yüzde 18,60, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında artış yapılması, zamlar arasındaki ayrışmayı daha görünür hale getirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bu farklılığın giderilmesi ve tüm emekliler için ortak bir zam oranı belirlenmesi seçeneği de değerlendiriliyor. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, prim ödeme düzeyi düşük olanlarla yüksek prim ödeyen emekliler arasında daha dengeli bir yapı kurulması, emeklilerin gelir koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın da ortadan kalkabileceği ifade ediliyor.

Emekli maaşıyla ilgili düzenlemelerin, ekonomi programının somut sonuçlarının alınmasının beklendiği 2027 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlanıyor. Bununla birlikte, 2026'nın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı iyileştirme adımlarının gündeme gelmesi ihtimali üzerinde de duruluyor.

Söz konusu adımların, hayata geçirilmesi planlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan uygulama çerçevesinde de değerlendirilebileceği vurgulanıyor.

Öte yandan geliri belirli bir eşiğin altında kalan hanelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), kamuoyunda bilinen adıyla vatandaşlık maaşında yeni detaylar belli oldu.

PİLOT UYGULAMA MAHALLE BAZLI BAŞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sistem ilk etapta bazı illerde mahalle bazlı pilot uygulama olarak başlatılacak, ardından ülke geneline yaygınlaştırılacak.

BÖLGEYE GÖRE DESTEK MODELİ UYGULANACAK

Yeni destek sisteminde bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınacak. Özellikle ısınma giderlerinin yüksek olduğu illerde ailelere ilave ısınma yardımı yapılması planlanıyor. Bölge ve mahalle bazlı analizlerle hangi bölgede hangi destek kalemlerinin öncelikli olacağı belirlenecek.

EŞİK GELİRİN ALTINDA KALANLAR YARARLANACAK

GETAD kapsamında, belirlenecek gelir eşiğinin altında kalan haneler kira, gıda ve ısınma yardımlarından faydalanabilecek. Gelir tespiti sonrası desteklerin kapsamı netleşirken, ihtiyaç halinde sosyal yardımlara ilişkin yasal düzenlemelerin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

CEVDET YILMAZ TARİH VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sistemi TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde duyurmuş ve destek modelinin istihdamı olumsuz etkilemeyeceğini vurgulamıştı. Yılmaz, pilot uygulamanın 2026'da başlayacağını, 2027'de ise ülke geneline yayılmasının planlandığını belirtmişti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR

Öte yandan vatandaşlık maaşı ile düzenli geliri olmayan, kira yükü yüksek, sosyal yardımlardan yararlanan milyonlarca kişi yararlanacak. Sistemden özellikle emekliler de faydalanacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak.

İKRAMİYE İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM ORTAYA ÇIKTI

En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının ardından bir diğer önemli konu da ilk kez 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyelerine yapılacak zam.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyelerde yapılacak artışı merak ediyor. Kulislerde bayram ikramiyesinin 1000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak ikramiyenin 5 bin TL olmasının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

Ekonomi yönetimi ikramiye artışına ilişkin çalışmaları yürütürken, bütçeye etkisini hesaplıyor.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.