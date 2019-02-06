En özel kıyafet!

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında düzenlenen sefere katılan bilim insanları, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kıtada Ankara merkezli Özyiğit Tekstil tarafından üretilen özel kıyafetlerle çalışmalarını sürdürüyor.
Bilim insanları, termal içlikten salopete kaz tüyü monttan balaklava adı verilen maskeye kadar yaklaşık 15 parçadan oluşan özel kıyafetlerle Antarktika soğuğuyla mücadele ediyor.
"YERLİ VE MİLLİ KUTUP KIYAFETİ"
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Görevlisi Binbaşı Caner Filiz, Akademi olarak Antarktika'ya giden bilim insanların sefer öncesi eğitimleri konusunda Sahil Güvenlik Komutanl��ğı ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini ve bilim insanları için Antarktika'ya uygun kıyafetler geliştirilmesi konusunda bir proje hazırladıklarını söyledi.