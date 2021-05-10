En ucuz sıfır otomobiller hangileri? Sıfır araçların liste ve kampanya fiyatları ne kadar?

En ucuz sıfır araç modelleri nedir? Hangi araçlar uygun fiyata satılıyor? Bu tarz soruların cevabı listemizde yer alıyor. Ancak listede bir takım değişiklikler oldu. Bazı modeller listeden çıktı. Bu listeyi otomobil firmalarının internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre hazırladık. Ayrıca fiyatlardan bazılarının kampanya dahilinde olduğunu da belirtelim. Lafı daha fazla uzatmadan en ucuz sıfır otomobil modelleri listesine geçelim.