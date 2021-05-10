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Haberler Galeri En ucuz sıfır otomobiller hangileri? Sıfır araçların liste ve kampanya fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 13:04

En ucuz sıfır otomobiller hangileri? Sıfır araçların liste ve kampanya fiyatları ne kadar?

Araç sahibi olmak isteyenlerin en çok ilgilendikleri konuların başında sıfır otomobiller yer alıyor. En ucuz sıfır araç modelleri merak ediliyor. , , , , , , ve diğer markaların liste ve kampanyalı fiyatları araştırılıyor. Sizler için en ucuz sıfır otomobil modellerini listeledik. Normal fiyatlar dışında, kampanyalı fiyatlar da listemizde yer alıyor.

SABAH İNTERNET
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? Sıfır araçların liste ve kampanya fiyatları ne kadar?

En ucuz sıfır araç modelleri nedir? Hangi araçlar uygun fiyata satılıyor? Bu tarz soruların cevabı listemizde yer alıyor. Ancak listede bir takım değişiklikler oldu. Bazı modeller listeden çıktı. Bu listeyi otomobil firmalarının internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre hazırladık. Ayrıca fiyatlardan bazılarının kampanya dahilinde olduğunu da belirtelim. Lafı daha fazla uzatmadan en ucuz sıfır otomobil modelleri listesine geçelim.

En ucuz sıfır otomobiller hangileri? Sıfır araçların liste ve kampanya fiyatları ne kadar?

BMW

216d Active Tourer Premium Line - 428.400 TL

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En ucuz sıfır otomobiller hangileri? Sıfır araçların liste ve kampanya fiyatları ne kadar?

MERCEDES

B 180 Progressive - 448.000 TL

En ucuz sıfır otomobiller hangileri? Sıfır araçların liste ve kampanya fiyatları ne kadar?

HONDA

Civic Sedan 1.6L Benzin - 303.400 TL

En ucuz sıfır otomobiller hangileri? Sıfır araçların liste ve kampanya fiyatları ne kadar?

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel - 207.300 TL

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