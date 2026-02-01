Enerjide ‘toryum’ umudu! Berat Albayrak’ın sözleri hafızalarda: Enerji meselesi asla sadece enerji meselesi değildir

Dün de bugün de dünya "paylaşım" savaşlarının arka planında hep enerji ve maden vardı.

Bu yüzden ABD Başkanı Trump'ın enerji alanlarının ve nadir toprak elementlerinin peşinde olması tesadüf değil. Bugün dünyayı dönüştüren yeni teknolojiler de yeni madenler üzerinden yükseliyor. Geç de olsa artık Türkiye de bu yarışın içinde ve yeni enerji kaynaklarıyla nadir metallerinin farkında.

Bakan Bayraktar'a tam da bunu, Eskişehir'de keşfedilen nadir metalleri soruyorum. Gelinen noktayı şöyle özetliyor:

"Bugün bütün dünya devletleri nadir toprak elementlerinin peşinde. Adeta geçmişteki petrole ve altına hücum gibi bir durum var. Biz, Eskişehir'de önemli bir rezerv keşfettik. Pilot tesisi kurduk. Yıllık bin iki yüz ton kapasiteli. Şimdi onu çok daha büyük ölçekli bir endüstriyel tesise dönüştürmenin temelini atmayı hedefliyoruz. Bu teknolojide en ileride olan ülke Çin. Onlarla da görüşüyoruz."