Enerjide ‘toryum’ umudu! Berat Albayrak'ın sözleri hafızalarda: Enerji meselesi asla sadece enerji meselesi değildir
Giriş Tarihi: 01.02.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 06:58
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, "Milli Enerji ve Maden Politikası"nın hayata geçirilmesinde ciddi katkısı olan eski bakan Berat Albayrak'ın "Enerji meselesi asla sadece enerji meselesi değildir." sözüne dikkat çekerek "Dün de bugün de dünya 'paylaşım' savaşlarının arka planında hep enerji ve maden vardı." dedi. Mahmut Övür ayrıca, Akkuyu NGS'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın toryumla ilgili olarak "Bizim önemli bir toryum rezervimiz var. Biz bu teknolojiyi kullansak yakıtımızı kendimiz sağlamış olacağız. Ama hâlâ araştırılıyor." dediğini aktardı.