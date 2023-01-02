Giriş Tarihi: 02.01.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 15:23

Enflasyon beklentisi ve tahmini BELLİ OLDU! Aralık 2022 enflasyon oranı beklenti anketi sonuçlandı

Enflasyon beklentisi milyonların en çok merak ettiği konular arasına girdi. Ekonomistlerin enflasyon tahmini ile Aralık 2022 enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Bu dönem baz etkisi, Merkez Bankası'nın ve hükümetin aldığı tedbirle enflasyon için düşüşün hızlanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekliye ve memura zam oranı başta olmak üzere gelirleri etkileyecek Aralık ayı enflasyon rakamı TÜFE için duyuruda bulunacak. Peki enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi netleşti.