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Haberler Galeri Enflasyon beklentisi ve tahmini BELLİ OLDU! Aralık 2022 enflasyon oranı beklenti anketi sonuçlandı
Giriş Tarihi: 02.01.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 15:23

Enflasyon beklentisi ve tahmini BELLİ OLDU! Aralık 2022 enflasyon oranı beklenti anketi sonuçlandı

Enflasyon beklentisi milyonların en çok merak ettiği konular arasına girdi. Ekonomistlerin enflasyon tahmini ile Aralık 2022 enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Bu dönem baz etkisi, Merkez Bankası'nın ve hükümetin aldığı tedbirle enflasyon için düşüşün hızlanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekliye ve memura zam oranı başta olmak üzere gelirleri etkileyecek Aralık ayı enflasyon rakamı TÜFE için duyuruda bulunacak. Peki enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi netleşti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Enflasyon beklentisi ve tahmini BELLİ OLDU! Aralık 2022 enflasyon oranı beklenti anketi sonuçlandı

Enflasyon beklentisi en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. Ekonomistlerle yapılan Aralık 2022 enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. 2022 yılı geride kalırken enflasyon oranı emeklinin ve memurun maaşlarında belirleyici olacak önemli bir veri olarak dikkat çekiyor.

Enflasyon beklentisi ve tahmini BELLİ OLDU! Aralık 2022 enflasyon oranı beklenti anketi sonuçlandı

ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonu oranı için 3 Ocak 2023'de saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulunacak.

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Enflasyon beklentisi ve tahmini BELLİ OLDU! Aralık 2022 enflasyon oranı beklenti anketi sonuçlandı

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak Aralık ayı verilerine ilişkin enflasyon beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık 2022 için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4,00 aralığında yer aldı.

Enflasyon beklentisi ve tahmini BELLİ OLDU! Aralık 2022 enflasyon oranı beklenti anketi sonuçlandı

2022 YIL TAMAMI İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 66,59

Enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 85,51 seviyesini görerek zirve yapmış sonrasında ise düşüşe geçti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da aylık yüzde 2,88 artış göstermişti. Bu dönemde yıllık artış ise yüzde 84,39 olmuştu.

Aralık ayı enflasyon rakamları ile hem Merkez Bankası'nın hem de hükümetin koordineli bir şekilde aldığı tedbirler ile baz etkisiyle enflasyonda hızlı düşüş bekleniyor. Ekonomistlerin 2022 yılının tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 66,59 oldu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.

Enflasyon beklentisi ve tahmini BELLİ OLDU! Aralık 2022 enflasyon oranı beklenti anketi sonuçlandı

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 14,04

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası, emekliye ve memura zam oranı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 5 aylık enflasyon verisi 14,04 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 5 aylık yüzde 15,11 olarak netleşti.

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