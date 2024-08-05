Enflasyonda kritik hafta! Temmuz ayı rakamları belli oluyor

İşte Doğaner'in o yazısı:

Bu hafta kritik enflasyon haftası olacak. Neden kritik? Biraz rakamlarla anlatalım.



Bugün açıklanacak Temmuz ayı enflasyonuna ücret artışlarının nasıl yansıyacağı merak konusu. Peki, Temmuz'da ne bekleniyor?



Türkiye'de enflasyon artık baz etkisiyle %2'lik bir seviyeye gerilemiş görünüyor. Ama Temmuz ayında ücret ve fiyat artışlarının etkisiyle genel beklenti %3.5 civarında.

Geçen yıl Temmuz ayında aylık enflasyon %9.5, Ağustos'ta %9 seviyesindeydi. Bu seviyelerden %3'e inince tabii yıllık enflasyonda etkisi farklı olacak. Yıllık olarak bakınca baz etkisiyle %62- 62.5 aralığında bir enflasyon görebiliriz.

Ağustos ayında da benzer bir trend bekleniyor. Yine %2-3'ler düzeyinde bir enflasyon gördüğümüz takdirde, yıllık enflasyonun %50'li rakamlara gerilediğini göreceğiz. Eylül'de de yüksek %40'lı rakamları görebiliriz.

Yani bugün, aylık olarak bakıldığında nispeten yüksek bir enflasyon ama diğer taraftan yıllık olarak düşen enflasyonu konuşacağız. Ama asıl Eylül'den itibaren baz etkisi azalsa da enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse o zaman istenilene ulaşılmış olacak.

8 Ağustos Perşembe günü de Merkez Bankası'nın 3. Enflasyon Raporu açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ekibinin yılın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmeleri ve sorulara yanıtları elbette beklentilere önemli bir ışık tutacak. MB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek %38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise %14 ve %9 seviyesinde korumuştu.

Merkez Bankası'nın hedeflerde bir değişiklik yapmayıp, önümüzdeki dönemde enflasyonu kendi sınırları içinde tutmak için büyük çaba sarfedeceğini düşünüyorum. Merkez Bankası sterilizasyonu sağlamak adına çok büyük bir gayret gösteriyor. Buna ilişkin vereceği mesajlar da oldukça önemli olacak.

Tabii bir diğer önemli konu ise resmi tahminlerle piyasadaki beklentiler arasındaki makasın kapanması. 2024 için beklentilerin yakınsadığını görüyoruz. Ancak 2025 için piyasanın biraz daha iknaya ihtiyacı var gibi görünüyor. Gelecek yılsonu Merkez Bankası %14 enflasyon beklerken, piyasadaki beklentiler büyük ölçüde %25'ler civarında.

Bir başka konu ise Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı. MB yetkilileri indirimin şu anda gündemlerinde olmadığını açıkladı. Enflasyonda gerçekleşmeler beklentilere uyumlu giderse ve istenilen enflasyonu yakalayabilirsek, yılın son çeyreğinde faiz indirimlerini görme şansımızın olduğunu düşünüyorum. Ekim'de faiz indirimlerinin başlaması ve hatta 2 ya da 3 faiz indirimine alan olabileceği kanaatindeyim.

Burada tabii tüm dünya merkez bankalarını etkileyici bir başka unsur da FED'in Eylül ayında ve hatta ABD seçimlerine rağmen Kasım'da faiz indirimlerine gidip gitmeyeceği. Olası indirim, bizimki de dahil pek çok merkez bankası için baskı unsuru olacaktır.