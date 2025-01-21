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Haberler Galeri Ev almak isteyenlere kritik 2025 uyarısı! Konut kredisinde kritik detay: 1 milyon TL'nin geri ödemesi hesaplandı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 20:04 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:04

Ev almak isteyenlere kritik 2025 uyarısı! Konut kredisinde kritik detay: 1 milyon TL'nin geri ödemesi hesaplandı

Ev alıp konut sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için dikkat çeken detay ortaya çıktı. Sektör temsilcilerinden ev almak isteyenlere peş peşe uyarılar geldi. Öte yandan konut kredisi faizleriyle ilgili merak edilen o ayrıntıya dikkat çekildi. Bunun yanında konut kredisinde 1 milyon TL'nin geri ödemesi ve aylık taksitleri kuruşu kuruşuna hesaplandı. Peki konut kredisi faizlerine indirim gelecek mi? 2025 yılında ev fiyatları düşecek mi? Konut kredisinde faiz oranları hangi seviyede? İşte ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

Ev almak isteyenlere kritik 2025 uyarısı! Konut kredisinde kritik detay: 1 milyon TL’nin geri ödemesi hesaplandı

Ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Konut satışları, 2024 yılında 1,5 milyona dayandı. Sektör temsilcileri, faiz indirimleri ile birlikte 2025 yılında rekor seviyelerin görülebileceğini ifade etti. Merkez Bankası'nın kararı sonrasında kredi faizlerinde de indirim bekleniyor. Peki, bu durum konut fiyatlarını etkiler mi? İşte detaylar...

Ev almak isteyenlere kritik 2025 uyarısı! Konut kredisinde kritik detay: 1 milyon TL’nin geri ödemesi hesaplandı

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Sadece aralık ayında 212 bin 637 satış gerçekleşti. Yıl genelinde en yüksek satış 239 bin 213 ile İstanbul'da görülürken, onu 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir takip etti. Sektör temsilcileri, faizlerde yaşanacak düşüş ile 2025 yılında 1,5 milyon sınırının ilk kez aşılmasını bekliyor.

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Ev almak isteyenlere kritik 2025 uyarısı! Konut kredisinde kritik detay: 1 milyon TL’nin geri ödemesi hesaplandı

KONUT SATIŞLARI 2024'TE YÜZDE 20,6 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen yıl konut satışları 2023'e göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. En yüksek satış 239 bin 213 ile İstanbul'da görülürken, onu 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir takip etti. Son üçte ise 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt yer aldı. Sektör temsilcileri, ekonomik dalgalanmalar, dezenflasyon programı ve kredi oranlarındaki yüksekliğe rağmen konut satışlarında yaşanan yüzde 20,6'lık artışı değerlendirdi.

Ev almak isteyenlere kritik 2025 uyarısı! Konut kredisinde kritik detay: 1 milyon TL’nin geri ödemesi hesaplandı

"REEL DEĞER KAYBI ALICIYI HAREKETE GEÇİRDİ"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, 2024'ün ikinci yarısında geçmiş yıllardaki canlı piyasa günlerine dönüşün ilk sinyallerinin verildiğini söyledi.

Konut fiyat artışının enflasyonun gerisinde kalması ve reel olarak değer kaybı olmasının alıcıyı harekete geçirdiğini dile getiren Kumova, birinci el konut satışlarının toplam içindeki payının yüzde 31'den yüzde 32,8'e yükselmesinde üretici şirketlerinin kendi vadelendirme sistemlerini tüketiciye sunmalarının etkisinin olduğunu, artışın devam etmesini beklediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin sosyal konut eksikliğine vurgu yapıp bu yönde çalışmaların başlatılacağını duyurmasının çok değerli olduğunu vurgulayan Kumova, "Bu alanda çok ciddi bir açık var ve 2025 yılı içerisinde atılacak adımlar bu eksikliğin giderilmesi adına belirleyici olacak." dedi.

Ev almak isteyenlere kritik 2025 uyarısı! Konut kredisinde kritik detay: 1 milyon TL’nin geri ödemesi hesaplandı

Konut sahipliği oranında yaşanan gerilemeye işaret eden Kumova, dar ve orta gelir gruplarının konuta erişiminin zorlaştığını, Emlak Konut GYO ile özel sektör arasındaki işbirliğinin TOKİ ile de uygulanabileceğini söyledi.

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