Giriş Tarihi: 21.01.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
20:04
Ev almak isteyenlere kritik 2025 uyarısı! Konut kredisinde kritik detay: 1 milyon TL'nin geri ödemesi hesaplandı
Ev alıp konut sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için dikkat çeken detay ortaya çıktı. Sektör temsilcilerinden ev almak isteyenlere peş peşe uyarılar geldi. Öte yandan konut kredisi faizleriyle ilgili merak edilen o ayrıntıya dikkat çekildi. Bunun yanında konut kredisinde 1 milyon TL'nin geri ödemesi ve aylık taksitleri kuruşu kuruşuna hesaplandı. Peki konut kredisi faizlerine indirim gelecek mi? 2025 yılında ev fiyatları düşecek mi? Konut kredisinde faiz oranları hangi seviyede? İşte ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...