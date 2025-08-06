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Haberler Galeri Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık'ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:30

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık'ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri vatandaşların gündeminde yoğun şekilde yer almaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025 yılı boyunca evde bakım desteği kapsamında toplamda 37,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak güncellenen evde bakım maaşları, hak sahiplerinin hesaplarına zamlı şekilde yatırılmaya devam ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, güncel ödeme durumu ve merak edilen tüm detaylar...

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık’ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, maaşların yatıp yatmadığı konusu tekrar gündeme geldi. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda evde bakım yardımları da zamlı olarak ödeniyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı, hangi tarihlerde hesaplara geçecek? İşte güncel ödeme takvimi ve merak edilen tüm detaylar…

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık’ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme

2025 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayına ait evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı. Önceki ay ödemeleri ise 16 Temmuz tarihinde yapılmıştı.

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Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık’ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan son düzenleme ile sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Buna göre, evde bakım maaşı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık’ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme

2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL EVDE BAKIM YARDIMI ÖDENDİ

Evlerinde tam bağımlı olarak bakıma muhtaç vatandaşlar ve ailelerine yönelik, 2006 yılında başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı" ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli bireye destek sağlandığını vurgulayan Bakan Göktaş, şunları söyledi:
"2025 yılının Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı tutarı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseltildi. Bu yılın tamamında ise bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yapıldı."

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık’ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık’ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme
Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık’ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme