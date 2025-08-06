Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık’ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme

2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL EVDE BAKIM YARDIMI ÖDENDİ

Evlerinde tam bağımlı olarak bakıma muhtaç vatandaşlar ve ailelerine yönelik, 2006 yılında başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı" ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli bireye destek sağlandığını vurgulayan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"2025 yılının Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı tutarı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseltildi. Bu yılın tamamında ise bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yapıldı."