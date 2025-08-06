Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
11:30
Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Gözler Bakanlık'ta! e-Devlet ile 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı görüntüleme
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri vatandaşların gündeminde yoğun şekilde yer almaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025 yılı boyunca evde bakım desteği kapsamında toplamda 37,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak güncellenen evde bakım maaşları, hak sahiplerinin hesaplarına zamlı şekilde yatırılmaya devam ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, güncel ödeme durumu ve merak edilen tüm detaylar...