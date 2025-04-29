Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
12:52
Evlenecek gençlere özel indirimler geliyor! Bakan Göktaş detayları duyurdu: Mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan'da başvuruları başlayan doğum yardımlarına 287 bin 518 ailenin başvurduğunu vurgulayarak "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız." dedi.