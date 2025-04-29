Evlenecek gençlere özel indirimler geliyor! Bakan Göktaş detayları duyurdu: Mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları...

Doğum Destek Sistemi'ne başvurulara ilişkin soru üzerine Göktaş, ailenin önemine işaret ederek, "Ailemiz geleceğimiz, muhabbetle, merhametle, sadakatle omuz omuza inşa ettiğimiz sığınağımız, en güvenli limanımızdır. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi ise anayasal sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla 2025'i Aile Yılı ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik." diye konuştu.

Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı.