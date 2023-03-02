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Haberler Galeri EYT RESMİ GAZETE SON DAKİKA: Gözler Başkan Erdoğan'da! İşte başvuru süreci ve emeklilik şartları: EYT ne oldu?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:29

EYT RESMİ GAZETE SON DAKİKA: Gözler Başkan Erdoğan'da! İşte başvuru süreci ve emeklilik şartları: EYT ne oldu?

EYT son dakika haberleri...Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasası Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yasa sonrası simdi ana gündem maddesi, 'EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak' sorusu oldu. EYT düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve EYT başvuru süreci resmen başlayacak. Meclis aşamasının tamamlanması sonrası kadın ve erkek için EYT şartları da netleşti. SSK'lı EYT'lilerin yüzde 87'si çalışıyor. Çalışan ve çalışmayan EYT'liler nasıl başvuru yapacak? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşte emeklilik şartları ile beraber EYT'de son durum...

FARUK ERDEM
EYT RESMİ GAZETE SON DAKİKA: Gözler Başkan Erdoğan’da! İşte başvuru süreci ve emeklilik şartları: EYT ne oldu?

Son dakika EYT haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Artık emeklilik için bir aşama kaldı. Bununla beraber 'EYT yayınlandı mı, ne zaman Resmi Gazete'de yayınlacak' sorusu gündemin en sıcak maddesi oldu. Yasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek ve EYT başvuru süreci resmen başlayacak. EYT'lilerin emeklilik süreci ile beraber tazminat hakkı bulunuyor. EYT şartları ne oldu? EYT başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...

EYT RESMİ GAZETE SON DAKİKA: Gözler Başkan Erdoğan’da! İşte başvuru süreci ve emeklilik şartları: EYT ne oldu?

EYT RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

EYT düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emeklilik başvuru süreci başlamış olacak. Bununla beraber son dönemin en sıcak maddesi, "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusu oldu. Başkan Erdoğan'ın bu hafta yasayı onaylaması bekleniyor. EYT başvurusu SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek.

İşte EYT başvuru süreci: EYT'liler şimdi ne yapacak? Emeklilik şartları neler? | Video

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EYT RESMİ GAZETE SON DAKİKA: Gözler Başkan Erdoğan’da! İşte başvuru süreci ve emeklilik şartları: EYT ne oldu?

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi vatandaşları kapsıyor. Bu rakamın toplamda 4,7 milyon kişi olduğu açıklandı. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte bağlı bulunduğu kurumun mevzuatına göre prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin EYT'linin birçoğunun hemen emekliye ayrılması bekleniyor. Diğer vatandaşlarda prim günü ve sigortalılık süresini tamamladıkları anda emeklilik hakkı elde edecek.

EYT RESMİ GAZETE SON DAKİKA: Gözler Başkan Erdoğan’da! İşte başvuru süreci ve emeklilik şartları: EYT ne oldu?

EMEKLİLİK İÇİN SÜRE SINIRI OLMAYACAK

Primini ve yılını tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olacaklar. Yaş şartının kaldırılması tüm EYT'liler için bir kazanılmış hak olarak uygulanacak ve bir süre sınırı bulunmayacak. EYT kapsamında olanlar yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ya da borçlanma ile bu tarihe girişini çekenler artık istedikleri tarihte prim ve yıl şartını tamamlamış olmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecekler.

EYT RESMİ GAZETE SON DAKİKA: Gözler Başkan Erdoğan’da! İşte başvuru süreci ve emeklilik şartları: EYT ne oldu?

EYT BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek. İşte adım adım EYT başvuru süreci:

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