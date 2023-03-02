EMEKLİLİK İÇİN SÜRE SINIRI OLMAYACAK

Primini ve yılını tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olacaklar. Yaş şartının kaldırılması tüm EYT'liler için bir kazanılmış hak olarak uygulanacak ve bir süre sınırı bulunmayacak. EYT kapsamında olanlar yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ya da borçlanma ile bu tarihe girişini çekenler artık istedikleri tarihte prim ve yıl şartını tamamlamış olmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecekler.