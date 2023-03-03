EYT Resmi gazetede yayınlandı! Başkan Erdoğan imzaladı! İşte 2023 EYT şartları ve başvuru süreci | Video

EYT Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasası Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yasa sonrası ana gündem maddesi, 'EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır' sorusuydu. EYT düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın imzasıyla yasa Resmi Gazete'de yayınlandı. Yasalaşma süreci sonrası kadın ve erkek için EYT şartları da netleşti. Peki EYT'liler nasıl başvuru yapacak? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşte emeklilik şartları ile beraber EYT'de son durum.