EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI SON DAKİKA: EYT başvuru süreci e-Devlet’te başladı! İşte 2023 emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri...'EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak' merak ediliyordu. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve EYT başvuru süreci resmen başladı. Bu kez 'EYT başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır' sorusu gündemin en çok merak edilen konusu oldu. EYT'nin Resmi Gazete'de yayınlanması sonrası SGK EYT başvuru e-Devlet süreci için video paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla EYT Resmi Gazete'de yayınlandı ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı. Emekli maaşı ve tazminat hesabı nasıl yapılacak? İşte kesinleşen EYT şartları ve son durum...