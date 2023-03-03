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Haberler Galeri EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI SON DAKİKA: EYT başvuru süreci e-Devlet'te başladı! İşte 2023 emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:24

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI SON DAKİKA: EYT başvuru süreci e-Devlet'te başladı! İşte 2023 emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri...'EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak' merak ediliyordu. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve EYT başvuru süreci resmen başladı. Bu kez 'EYT başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır' sorusu gündemin en çok merak edilen konusu oldu. EYT'nin Resmi Gazete'de yayınlanması sonrası SGK EYT başvuru e-Devlet süreci için video paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla EYT Resmi Gazete'de yayınlandı ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı. Emekli maaşı ve tazminat hesabı nasıl yapılacak? İşte kesinleşen EYT şartları ve son durum...

METE DİRİCE
EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI SON DAKİKA: EYT başvuru süreci e-Devlet’te başladı! İşte 2023 emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri...EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı. 'EYT ne oldu, Resmi Gazete'de yayınlandı mı' sorusu son dönemin en çok merak edilen konularından birisiydi. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın beklediği haber geldi. EYT düzenlemesi ile 2023 yılı içerisinde 2,25 milyon kişi emeklilik hakkı elde edecek. EYT yasasına tabi geri kalan 2,5 milyon vatandaş ise prim günü ve sigortalılık süresini tamamladığı anda emekli olacak. EYT başvuru işlemleri nasıl olacak? EYT ile emeklilik zorunlu mu?

EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI SON DAKİKA: EYT başvuru süreci e-Devlet’te başladı! İşte 2023 emeklilik şartları

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak edilıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. EYT yasası büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve bugün de Resmi Gazete'de yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan yürütmenin detayları için açıklama bekleniyor.

EYT Resmi gazetede yayınlandı! Başkan Erdoğan imzaladı! İşte 2023 EYT şartları ve başvuru süreci | Video

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EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI SON DAKİKA: EYT başvuru süreci e-Devlet’te başladı! İşte 2023 emeklilik şartları

EYT BAŞVURU İŞLEMİ NASIL OLACAK?

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.

Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler. Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.

ÇALIŞAN EYT'Lİ BAŞVURU SÜRECİ...

  1. Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacak
  2. Çıkış belgesi ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek
  3. Emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek
  4. Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak
  5. Emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor

NOT: Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.

EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI SON DAKİKA: EYT başvuru süreci e-Devlet’te başladı! İşte 2023 emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanların büyük çoğunluğu yüzde 85'in üzerinde SSK'lı olarak dikkat çekiyor. Birçok EYT'li emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek istiyor. EYT başvuru işlemi nasıl yapılacak? EYT başvurusu SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek.

EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI SON DAKİKA: EYT başvuru süreci e-Devlet’te başladı! İşte 2023 emeklilik şartları

EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-Devlet'ten yapabilir:

1. turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.
2. Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.
3. Gelen ekranda "Yeni Başvuru" tıklanır.
4. Tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilir.
5. SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan "Başvur" butonu tıklanır.
6. T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.
7.İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-Posta adresi de eklenebilir.
8.Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir.
9.BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

Emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır? EYT için resmi açıklama geldi | Video

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