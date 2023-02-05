EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi 5 adımda Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşıyor. EYT tablosu ve emeklilik şartları netleşti. Bütçe Komisyonu'ndan geçen EYT düzenlemesi Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda gelecek. EYT, Meclis aşaması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek. Peki emeklilik için kime ne kadar prim gerekiyor? Eksik primi olanlar ne yapacak? İşte SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı için hesaplama tablosu ile beraber EYT'de son durum...