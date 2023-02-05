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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: Gözler Meclis'te işte EYT tablosu! Eksik prim günü için hesaplar: 3600 günle emeklilik ne olacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 14:26

EYT SON DAKİKA: Gözler Meclis'te işte EYT tablosu! Eksik prim günü için hesaplar: 3600 günle emeklilik ne olacak?

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi 5 adımda Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşıyor. EYT tablosu ve emeklilik şartları netleşti. Bütçe Komisyonu'ndan geçen EYT düzenlemesi Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda gelecek. EYT, Meclis aşaması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek. Peki emeklilik için kime ne kadar prim gerekiyor? Eksik primi olanlar ne yapacak? İşte SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı için hesaplama tablosu ile beraber EYT'de son durum...

METE DİRİCE
EYT SON DAKİKA: Gözler Meclis’te işte EYT tablosu! Eksik prim günü için hesaplar: 3600 günle emeklilik ne olacak?

Son dakika haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi tarihe karışıyor. Yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenleme Meclis'te oylandıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yaş şartını tamamen kaldıran yasa ile birlikte milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açılacak. EYT yasasının hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bundan sonra EYT'lilerin başvuru süreci başlayacak.

EYT SON DAKİKA: Gözler Meclis’te işte EYT tablosu! Eksik prim günü için hesaplar: 3600 günle emeklilik ne olacak?

EYT KANUN TEKLİFİ MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANACAK

EYT kanun teklifi için önce metinler yazıldı. Ardından Cumhur İttifakı'nın oylarıyla teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi ve burada onaylandı. EYT yasası Salı günü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Burada aynı gün veya ertesi gün EYT kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Meclis'ten çıkan kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

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EYT SON DAKİKA: Gözler Meclis’te işte EYT tablosu! Eksik prim günü için hesaplar: 3600 günle emeklilik ne olacak?

EYT ŞARTLARI DEĞİŞİR Mİ?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. Kanun teklifinde herhangi bir yeni şart bulunmuyor. Prim şartının SSK'da 1999 düzenlemesi öncesi düzeyine yani 5.000 güne düşürülmesi ve kısmi emeklilikte yaşın kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 olarak uygulanması gibi talepler bulunuyor.

Bu taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Tüm bu konuların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

EYT SON DAKİKA: Gözler Meclis’te işte EYT tablosu! Eksik prim günü için hesaplar: 3600 günle emeklilik ne olacak?

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

EYT yasasının önümüzdeki hafta içi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

EYT SON DAKİKA: Gözler Meclis’te işte EYT tablosu! Eksik prim günü için hesaplar: 3600 günle emeklilik ne olacak?

EYT'DE YAŞ ŞARTI YOK: PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİ TAMAM OLANLAR EMEKLİ OLACAK

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 4,75 milyon vatandaşa yaş şartı olmadan emeklilik yolu açılacak. Bunların 2,25 milyonu ilk anda emekli olabilecek. Geriye kalan yaklaşık 2,5 milyon vatandaş ise prim günü ve sigortalılık sürelerini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

Peki EYT şartları neler? İşte merak edilen EYT hesaplama tablosu:

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