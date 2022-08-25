EYT SON DAKİKA: Milyonlara iki müjde! Bakanlığa sunulan dosyada ne var? İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro da çözüm rotası

Giriş Tarihi: 25.08.2022 12:56
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
12:56
Son dakika haberi...5 milyonu aşkın memuru sevindiren 3600 ek gösterge çalışması sonrası emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması ve sözleşmeliye kadro düzenlemesi netleşti. EYT'de tek formül üzerinde durulurken, 600 bini aşkın sözleşmeli memur için 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu. Peki Bakanlığa sunulan dosyada neler var? Herkes kadroya geçecek mi? İşte sözleşmeliye kadro ve EYT'de son durum...