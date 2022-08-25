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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: Milyonlara iki müjde! Bakanlığa sunulan dosyada ne var? İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro da çözüm rotası
Giriş Tarihi: 25.08.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 12:56

EYT SON DAKİKA: Milyonlara iki müjde! Bakanlığa sunulan dosyada ne var? İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro da çözüm rotası

Son dakika haberi...5 milyonu aşkın memuru sevindiren 3600 ek gösterge çalışması sonrası emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması ve sözleşmeliye kadro düzenlemesi netleşti. EYT'de tek formül üzerinde durulurken, 600 bini aşkın sözleşmeli memur için 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu. Peki Bakanlığa sunulan dosyada neler var? Herkes kadroya geçecek mi? İşte sözleşmeliye kadro ve EYT'de son durum...

FARUK ERDEM
EYT SON DAKİKA: Milyonlara iki müjde! Bakanlığa sunulan dosyada ne var? İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro da çözüm rotası

Son dakika haberleri...Milyonlarca vatandaşın beklediği yenilikler birbiri ardına gerçekleşiyor. 3600 ek gösterge sorunu çözülürken EYT ile ilgili çalışmalar da hız kazandı. Bu arada kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili de çalışmalar hızlandı. Bu çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor. Oluşturulan çalışma grubu teknik çalışmalarını tamamlarken şimdi sendikalarla yapılacak görüşmeler ile taslaklara son şekli verilecek.

EYT SON DAKİKA: Milyonlara iki müjde! Bakanlığa sunulan dosyada ne var? İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro da çözüm rotası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili de çalışmalar devam ederken oluşturulan çalışma grubu tüm alternatifleri değerlendirerek teknik çalışmasını tamamladı. Bu konuda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm formüllerin teke indirildiğini bunun üzerinde değişik aşamalarla çalışma yürütüleceğini ve bu yıl sonuna kadar kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Peki bu tek formül neyi içeriyor, çalışmalar hangi aşamalardan geçecek, kimler nasıl şartlarla emekli olacak?

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EYT SON DAKİKA: Milyonlara iki müjde! Bakanlığa sunulan dosyada ne var? İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro da çözüm rotası

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: EYT VE SÖZLEŞMELİYE KADRO MESELESİ ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sorunları teker teker çözüme kavuşturuyor. EYT düzenlemesi ve sözleşmeliye kadro çalışması 2022 yılı içerisinde tamamlanacak.

EYT SON DAKİKA: Milyonlara iki müjde! Bakanlığa sunulan dosyada ne var? İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro da çözüm rotası

Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik olarak kimlerin kapsama alınacağı da belirlenmiş oldu. Bazı taslaklar belirlenirken 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu. Bu konuda görüşmelerin tamamlanarak Eylül ayı içinde açıklama yapılması ve tasarının Ekim ayından sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor.

EYT SON DAKİKA: Milyonlara iki müjde! Bakanlığa sunulan dosyada ne var? İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro da çözüm rotası

3600 ek gösterge düzenlemesinde olduğu gibi sözleşmeli personel çalışmasına da sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek. Bu kapsamda memur-sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına sundu.

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