EYT SON DAKİKA: Milyonlara iki müjde! Bakanlığa sunulan dosyada ne var? İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro da çözüm rotası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili de çalışmalar devam ederken oluşturulan çalışma grubu tüm alternatifleri değerlendirerek teknik çalışmasını tamamladı. Bu konuda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm formüllerin teke indirildiğini bunun üzerinde değişik aşamalarla çalışma yürütüleceğini ve bu yıl sonuna kadar kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Peki bu tek formül neyi içeriyor, çalışmalar hangi aşamalardan geçecek, kimler nasıl şartlarla emekli olacak?