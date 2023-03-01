Giriş Tarihi: 01.03.2023 22:49 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 22:49

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Resmi Gazete için nefesler tutuldu: Başkan Erdoğan imzayı atıyor! EYT şartları ne oldu?

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. EYT şartları belli oldu. Yasa Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak. Milyonlar 'EYT ne oldu, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak' sorularıyla beraber sürecin detaylarına odaklandı. Bakanlık ve SGK'dan gelen açıklamalar sonrası EYT'de ilk maaş tarihi belli oldu. Peki 3600-5400 gün prim ile kısmi emeklilik dahil EYT şartları ne oldu? İşte EYT'de son durum ile beraber tüm detaylar...