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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Resmi Gazete için nefesler tutuldu: Başkan Erdoğan imzayı atıyor! EYT şartları ne oldu?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 22:49 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 22:49

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Resmi Gazete için nefesler tutuldu: Başkan Erdoğan imzayı atıyor! EYT şartları ne oldu?

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. EYT şartları belli oldu. Yasa Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak. Milyonlar 'EYT ne oldu, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak' sorularıyla beraber sürecin detaylarına odaklandı. Bakanlık ve SGK'dan gelen açıklamalar sonrası EYT'de ilk maaş tarihi belli oldu. Peki 3600-5400 gün prim ile kısmi emeklilik dahil EYT şartları ne oldu? İşte EYT'de son durum ile beraber tüm detaylar...

METE DİRİCE
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Resmi Gazete için nefesler tutuldu: Başkan Erdoğan imzayı atıyor! EYT şartları ne oldu?

Son dakika haberi...EYT düzenlemesi, 21 gün aradan sonra 395 oyla Meclis'ten geçti. EYT'nin Resmi Gazete'de yayımlanması için nefesler tutuldu. EYT düzenlemesi yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor. EYT Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girince prim günü ve sigortalılık süresi tamam alan 2,25 milyon sigortalı yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde edecek. Peki EYT ne zaman yürürlüğe girecek? 'EYT'de son durum, EYT ne oldu' soruları gündemin en sıcak maddeleri olarak dikkat çekiyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Resmi Gazete için nefesler tutuldu: Başkan Erdoğan imzayı atıyor! EYT şartları ne oldu?

EYT MECLİS'TEN GEÇTİ VE YASALAŞTI

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri gerçekleşti. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Resmi Gazete için nefesler tutuldu: Başkan Erdoğan imzayı atıyor! EYT şartları ne oldu?

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.

EYT yasası Meclis'ten geçti! İşte emeklilik şartları | Video

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Resmi Gazete için nefesler tutuldu: Başkan Erdoğan imzayı atıyor! EYT şartları ne oldu?

EYT ŞARTLARI NE OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya Meclis'e intikal etti. EYT Meclis'ten geçti ve yasalaştı. İşte EYT yasasına göre emeklilik şartları:

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Resmi Gazete için nefesler tutuldu: Başkan Erdoğan imzayı atıyor! EYT şartları ne oldu?

İŞTE MADDE MADDE EMEKLİLİK ŞARTLARI

  • Yasa 4 maddeyi içeriyor
  • Yaş şartı tamamen kalkıyor
  • Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak
  • EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor
  • Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor
  • Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek
  • Emekli olduktan sonra 30 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek
  • Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak
  • Başvurular ister e-Devlet üzerinden ister SGK'ya direkt olarak yapılabilecek
  • EYT staj konusu kanun teklifinde bulunmuyor
  • Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek
  • SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
  • EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok
  • İlk emekli maaşı Nisan ayında bağlanacak

NOT: EYT kapsamında emekli olanların 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Yani EYT ile emekli olan vatandaşlar eğer ki aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekse 30 gün içerisinde yeni iş sözleşmesi yapması gerekiyor.

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