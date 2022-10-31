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Haberler Galeri EYT'de son dakika | 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek
Giriş Tarihi: 31.10.2022 07:29 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 07:29

EYT'de son dakika | 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek

Son dakika EYT haberleri: Memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve tarım sigortalılarının merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son dönemece girildi. Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi sigorta da dikkate alınacak. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor. EYT'de 18 yaş öncesiyle ilgili de çalışma yapılıyor. Yapılan EYT düzenlemesine göre 14 yaşa göre emeklilik hesabı bile mümkün.

HAZAL ATEŞ
EYT’de son dakika | 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek

EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika haberleri: Milyonlarca memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısının merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son dönemece girildi. Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi sigorta da dikkate alınacak. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor. Emeklilik başlangıcı 18 yaşının doldurulduğu tarih kabul edilmekle beraber 8 Eylül 1999 öncesi farklı hesaplanıyor.

EYT’de son dakika | 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek

İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden önce (8 Eylül 1999 öncesi) sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor. Yine 18 yaş altı çalışmada sigorta başlangıcı olarak kabul edilmenin bir başka istisnası da 1 Nisan 1981 yılı öncesinde işe girilmesi.

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EYT’de son dakika | 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek

Bu dönemde çalışmaya başlayanlar yaşları 18'in altında da olsa ilk defa sigortalı olunan tarih kabul ediliyor, bu da emekliliği öne çekiyor. Bu gruptakiler 14 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartları buna göre hesaplanıyor. 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının hesabına dâhil ediliyor.

EYT’de son dakika | 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) 18 yaş öncesi sigorta başta olmak üzere merak ettikleri bazı soruların yanıtları şöyle:

1-18 yaş öncesi yapılan sigorta emekliliği öne çeker mi?
18 yaş öncesi sigortanın emekliliğe etkisinde Nisan 1981, Eylül 1999 öncesi tarihi önem taşıyor.
Bu tarihte sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 81. maddesi geçerlidir. Buna göre çalışanlar 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan işe giriş tarihine göre kademeli sisteme tabidir. Ancak sigortalılık süresinin bu yaşın doldurulduğu tarihte başlayacağına yönelik hüküm 1 Nisan 1981 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK'lıları etkilemiyor. Bu yaştan öncesi sigorta emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba dâhil ediliyor. Başladıkları tarihte isterse 14 yaşında olsunlar sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilir ve emeklilik buna göre hesaplanır.

EYT’de son dakika | 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek

2- Sigortalı başlamaya 18 yaşından önce başlayanlar EYT'den nasıl yararlanacak?
18 yaş öncesinde sigorta girişi emeklilik şartlarının belirlenmesinde dikkate alınır. Örneğin Ocak 1982 doğumlu bir kişi, Ocak 1999 tarihinde SSK'lı çalışmaya başladı. Bu kişi henüz 18 yaşını doldurmamakla beraber Eylül 1999 öncesi yapılan sigorta girişi nedeniyle EYT'ten yararlanabilecek. Eylül 1999 öncesinde yapılan sigorta girişi EYT düzenlemesinden yararlan hakkı sağlayacak.

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