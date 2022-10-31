Giriş Tarihi: 31.10.2022 07:29
Güncelleme Tarihi: 31.10.2022
07:29
EYT'de son dakika | 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek
Son dakika EYT haberleri: Memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve tarım sigortalılarının merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son dönemece girildi. Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi sigorta da dikkate alınacak. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor. EYT'de 18 yaş öncesiyle ilgili de çalışma yapılıyor. Yapılan EYT düzenlemesine göre 14 yaşa göre emeklilik hesabı bile mümkün.