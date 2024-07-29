EYT’den yararlanamayanlara fırsat! İşte milyonların merak ettiği erken emeklilik formülü

SİGORTA GİRİŞ TARİHİ

Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor: