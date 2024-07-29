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Haberler Galeri EYT'den yararlanamayanlara fırsat! İşte milyonların merak ettiği erken emeklilik formülü
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:11

EYT'den yararlanamayanlara fırsat! İşte milyonların merak ettiği erken emeklilik formülü

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında emeklilik tarihi geliyor. EYT yasası ile milyonlar emekli olurken işe giriş tarihi dolayısıyla yasadan yararlanamayanlar da emeklilik hakkı bekliyor. 2000 ve sonrası sigortalı olanlar için de erken emekli olma fırsatları var. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur prim eşitleme ve kadınlara emeklilik desteğini içeren düzenleme orta vadede devreye alınacak.

FARUK ERDEM
EYT’den yararlanamayanlara fırsat! İşte milyonların merak ettiği erken emeklilik formülü

Türkiye'de çalışanların en çok merak ettiği konuların başında emeklilik tarihi geliyor. Değişen yasalar dolayısıyla emeklilik uygulamaları da değişiyor. Son olarak EYT yasası ile milyonlarca sigortalı yaş şartı olmadan emekli oldu. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ise bu şansı kaçırdı ve emeklilik yollarını arıyor.

EYT’den yararlanamayanlara fırsat! İşte milyonların merak ettiği erken emeklilik formülü

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyor.

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EYT’den yararlanamayanlara fırsat! İşte milyonların merak ettiği erken emeklilik formülü

SİGORTA GİRİŞ TARİHİ

Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor:

EYT’den yararlanamayanlara fırsat! İşte milyonların merak ettiği erken emeklilik formülü

1. ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

EYT’den yararlanamayanlara fırsat! İşte milyonların merak ettiği erken emeklilik formülü

2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.
Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

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