Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
10:11
EYT'den yararlanamayanlara fırsat! İşte milyonların merak ettiği erken emeklilik formülü
Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında emeklilik tarihi geliyor. EYT yasası ile milyonlar emekli olurken işe giriş tarihi dolayısıyla yasadan yararlanamayanlar da emeklilik hakkı bekliyor. 2000 ve sonrası sigortalı olanlar için de erken emekli olma fırsatları var. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur prim eşitleme ve kadınlara emeklilik desteğini içeren düzenleme orta vadede devreye alınacak.