Fed faiz indirdi, altın fiyatlarından beklenmedik tepki! Gram altın bugün ne kadar? İşte 30 Ekim piyasalarda son durum

POWELL'IN SÖZLERİ PİYASAYI BASKILADI

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu bir dönemde yılın ikinci faiz indirimine imza atan Fed Başkanı Powell, Aralık'ta faiz indirimi için "kesin değil" ifadesi ve enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi. Powell'ın sözleri, altın fiyatlarında baskıya neden oldu.