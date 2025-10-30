Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fed faiz indirdi, altın fiyatlarından beklenmedik tepki! Gram altın bugün ne kadar? İşte 30 Ekim piyasalarda son durum
Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:48

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Fed Başkanı Powell ise Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını vurguladı. Kritik karara altın fiyatları beklenmedik bir şekilde tepki verdi. Gram altın kaç TL oldu? İşte 30 Ekim piyasalarda son durum...

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, ABD-Çin ekseninde yaşanan gelişmelerle yönünü aşağı çevirdi. Son 12 aylık en sert düşüşünü yaşayan altının onsu 4.000 doların altına kadar geriledi. Gram altın ise 5.900 TL'lik rekorun ardından 5.200 TL' bandına kadar indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) altın yatırımcısının merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti.

Kritik kararın ardından altında yükseliş trendi beklenirken, Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını vurgulaması altın fiyatlarında beklenmedik tepkiye neden oldu.

İşte piyasalarda son durum...

POWELL'IN SÖZLERİ PİYASAYI BASKILADI

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu bir dönemde yılın ikinci faiz indirimine imza atan Fed Başkanı Powell, Aralık'ta faiz indirimi için "kesin değil" ifadesi ve enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi. Powell'ın sözleri, altın fiyatlarında baskıya neden oldu.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyeleri gören ons altın, ABD-Çin eksenindeki yumuşama ile 4.000 doların altına düştü. 3916 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın, İsrail'in Gazze ateşkesini bozmasıyla jeopolitik risklerin tırmanması nedeniyle faiz kararı öncesinde 4.000 dolar seviyesinin üstüne çıktı.

Fed'in faiz kararının ardından ise ons altın 3.930 dolara kadar çekilerek 3 Ekim'den bu yana en düşük günlük kapanışı yaptı. Altının onsu TSİ saat 8.30'da 3.960 dolar seviyesinden işlem gördü.

GRAM ALTIN NASIL TEPKİ VERDİ?

Ons tarafında yaşanan düşüşe rağmen gram altın yükseliş eğilimini sürdürdü. Gram altın faiz kararı öncesinde gördüğü en düşük 5.286 TL seviyesinden hızla toparlanarak 5.330 TL seviyelerine yükseldi. Altının gramı yeni güne 5.339 TL'den başladı.

Kapalıçarşı piyasasında ise resmi tatilin ardından gram altın 5.700 TL'den satışa başladı. Çeyrek altın 9.237, yarım altın 18.416, tam altın ise 36.990 TL'den satılıyor.

30 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.350,76 TL

Satış: 5.351,42 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.145 TL

Satış: 9.305 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.291 TL

Satış: 18.599 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.083,00 TL

Satış: 37.644,00 TL