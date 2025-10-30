Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:48
Fed faiz indirdi, altın fiyatlarından beklenmedik tepki! Gram altın bugün ne kadar? İşte 30 Ekim piyasalarda son durum
ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Fed Başkanı Powell ise Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını vurguladı. Kritik karara altın fiyatları beklenmedik bir şekilde tepki verdi. Gram altın kaç TL oldu? İşte 30 Ekim piyasalarda son durum...