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Haberler Galeri FED kararı sonrası dolar, altın ve gümüşte flaş gelişme! Yeni rekor işaret edildi! İşte piyasalarda son durum...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 22:55 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:55

FED kararı sonrası dolar, altın ve gümüşte flaş gelişme! Yeni rekor işaret edildi! İşte piyasalarda son durum...

Altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. ABD Merkez Bankası Fed, faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu. Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi "Enflasyon biraz yüksek seyretmeye devam ediyor" mesajını verdi. Fed Başkanı Jerome Powell "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" dedi. Öte yandan faiz kararı sonrası altın, dolar gümüşte dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İşte FED faiz kararı sonrası piyasalarda son durum...

FED kararı sonrası dolar, altın ve gümüşte flaş gelişme! Yeni rekor işaret edildi! İşte piyasalarda son durum...

Fed'in faiz oranı kararı öncesinde yükselişini süren altın ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son vergi tehditleri ile ABD Merkez Bankası Fed'e odaklanmıştı.

FED kararı sonrası dolar, altın ve gümüşte flaş gelişme! Yeni rekor işaret edildi! İşte piyasalarda son durum...

Fed'in faiz kararı sonrası altın hareketlendi. Banka gösterge faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,50 olarak sabit bıraktı.

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FED kararı sonrası dolar, altın ve gümüşte flaş gelişme! Yeni rekor işaret edildi! İşte piyasalarda son durum...

Karar öncesi 2751 dolar seviyesinde olan ons altın, karar açıklandıktan sonra 2746 dolara geriledi. Faiz açıklaması öncesi 3166 TL seviyesine çıkan gram altın ise karar sonrası 3161 TL oldu. Öte yandan Gümüşün gram fiyatında ise yükseliş gerçekleşti. Gümüş gramı an itibarıyla 35.44 liradan satışa sunuluyor. Dolar/TL ise 35,7895 liradan işlem görüyor.

FED kararı sonrası dolar, altın ve gümüşte flaş gelişme! Yeni rekor işaret edildi! İşte piyasalarda son durum...

Öte yandan ahaber ekranlarına katılan İslam Memiş altın fiyatları için önemli değerlendirmelerde bulunarak alım fırsatı bekleyen yatırımcıya tarih verdi.

FED kararı sonrası dolar, altın ve gümüşte flaş gelişme! Yeni rekor işaret edildi! İşte piyasalarda son durum...

İslam Memiş açıklamalarında şunları kaydetti:

Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman 2 bin 850 dolar 3 bin dolar hala masada durmaya devam edecek. Yıla daha yeni başladık bundan sonra jeopolitik gerilimler Trump'ın söylemleri hamleleri küresel ekonomiye dair belirsizlikler var.

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