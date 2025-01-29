FED kararı sonrası dolar, altın ve gümüşte flaş gelişme! Yeni rekor işaret edildi! İşte piyasalarda son durum...

İslam Memiş açıklamalarında şunları kaydetti:

Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman 2 bin 850 dolar 3 bin dolar hala masada durmaya devam edecek. Yıla daha yeni başladık bundan sonra jeopolitik gerilimler Trump'ın söylemleri hamleleri küresel ekonomiye dair belirsizlikler var.