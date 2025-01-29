Giriş Tarihi: 29.01.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
22:55
FED kararı sonrası dolar, altın ve gümüşte flaş gelişme! Yeni rekor işaret edildi! İşte piyasalarda son durum...
Altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. ABD Merkez Bankası Fed, faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu. Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi "Enflasyon biraz yüksek seyretmeye devam ediyor" mesajını verdi. Fed Başkanı Jerome Powell "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" dedi. Öte yandan faiz kararı sonrası altın, dolar gümüşte dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İşte FED faiz kararı sonrası piyasalarda son durum...