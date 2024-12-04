Fiyat artışları da hedef enflasyona göre olmalı! Asgari ücretin enflasyona tepkisi...

Haksız değil…

Misal, 2003-2023 arası dönemde asgari ücrete bazı yıllar reel olarak yüksek oranlı zamlar yapıldı. 2004'te 2003'ün enflasyonu yüzde 18.4 iken net asgari ücret yüzde 37.5 arttı. Asgari ücrete reel olarak yüzde 19 oranında yapılan zammın olduğu sene enflasyon yüzde 9.3'e düştü. Keza 2012'de asgari ücret net yüzde 11.8 arttı. 2011 enflasyonu yüzde 10.5'ti. 2012'de enflasyon yüzde 6.2 oldu. 2019'da asgari ücret yüzde 26.1 arttı. Enflasyon yüzde 11.8 oldu. 2022 ve 2023 yıllarında da reel asgari ücret artışına rağmen enflasyonla arasında bir ilişki yoktu.

Demem o ki, Türkiye'de asgari ücret artışının enflasyonu tetiklediği hatta neredeyse tek sebebi olduğuna dair iddiaların pek de doğruluk payı yok.

Velev ki, böyle bir nedensellik teorisine doğru olmasa da inanmak istiyoruz. Hani, ücretler artınca fiyatlar, fiyatlar artınca ücretler artıyor da sarmala giriyoruz ya…