Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
09:33
Fiyat artışları da hedef enflasyona göre olmalı! Asgari ücretin enflasyona tepkisi...
Asgari ücretin ilk toplantısı yaklaşıyor. İşverenler zam oranının yüzde 25 sınırını aşmaması gerektiğini belirtirken Türk-İş'in Başkanı Ergun Atalay asgari ücret artışının enflasyonu yükselttiği yönündeki yorumlara tepki göstererek, "Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuyu köşesinde kaleme aldı.