Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
11:06
Fransız gazete Le Monde'den THY'ye övgü dolu sözler: Küresel bir aktör haline geldi
Türk Hava Yolları (THY) havacılık tarihindeki başarılarıyla dünya kamuouyunun da dikkatini çekiyor. Fransız gazete Le Monde, "Hava taşımacılığı Erdoğan'ın Türkiye'si için önemli bir güç aracı" adlı haberinde Türk Hava Yolları'na övgü dolu sözler yağdırdı. THY'nin küresel bir aktör haline geldiğini yazan Le Monde, kurumun rakiplerini kıskandıracak sonuçlara imza attığını belirterek, THY'nin elde ettiği sonuçların görülmemiş boyutlara ulaştığını vurguladı.