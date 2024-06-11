Fransız gazete Le Monde’den THY’ye övgü dolu sözler: Küresel bir aktör haline geldi

"TÜRKİYE YENİ BİR KÜRESELLEŞMENİN MERKEZİ"

Fransız Le Monde gazetesi Türkiye ekonomisinin baş tacı olarak nitelendirdiği 'Türk Hava Yolları'na övgüler yağdırdı. Türkiye'nin son yıllarda sivil havacılık alanda attığı adımların ve açılan dev havalimanlarının kalkınma ve nüfus için bir vektör haline geldiğini yazan gazete THY'nin elde ettiği sonuçların görülmemiş boyutlara ulaştığını vurguladı.

2018 yılında açılan devasa büyüklükteki İstanbul Havalimanı'nın 5 yıl içinde Avrupa'nın en işlek havalimanı haline geldiğini hatırlatan Le Monde Türkiye'nin bu anlamda yeni bir küreselleşme merkezi gibi göründüğünü yazdı.