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Haberler Galeri Gabar müjdesi Berat Albayrak'ın o kitabında gizli! "Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık"
Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:00

Gabar müjdesi Berat Albayrak'ın o kitabında gizli! "Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar'da günlük 100 bin varillik petrol üretimi yapabilecek rezerv açıklamasıyla birlikte, ülkemizin enerji üssü olma yolundaki kritik bir eşik daha aşıldı. Türkiye'nin enerjide kendi kendine yeterliliğinin yapı taşlarını ören dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, 'Burası Çok Önemli' adlı eserinde, petrol keşifleri detaylıca ele alınıyor.

HARUN SEKMEN
Gabar müjdesi Berat Albayrak’ın o kitabında gizli! Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

Gabar müjdesi Berat Albayrak’ın o kitabında gizli! Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık

ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR
Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

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Gabar müjdesi Berat Albayrak’ın o kitabında gizli! Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık

İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.

Gabar müjdesi Berat Albayrak’ın o kitabında gizli! Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık

Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."

Gabar müjdesi Berat Albayrak’ın o kitabında gizli! Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK
Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, "Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık.

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