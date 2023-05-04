Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:58
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
08:00
Gabar müjdesi Berat Albayrak'ın o kitabında gizli! "Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar'da günlük 100 bin varillik petrol üretimi yapabilecek rezerv açıklamasıyla birlikte, ülkemizin enerji üssü olma yolundaki kritik bir eşik daha aşıldı. Türkiye'nin enerjide kendi kendine yeterliliğinin yapı taşlarını ören dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, 'Burası Çok Önemli' adlı eserinde, petrol keşifleri detaylıca ele alınıyor.