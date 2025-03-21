Gabar’da günlük petrol üretimi 80 bin varile ulaştı! Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacak

Bayraktar, 2016'da "Milli Enerji ve Maden Stratejisi"ni geliştirdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yapılmış şeyleri tekrar edersek farklı bir netice almamız mümkün değil, 'Neleri farklı yapabiliriz?' dedik. Mesela 'Acaba Karadeniz'de daha önce hiç arama yapmadığımız, Akdeniz'de başkalarından kiraladığımız gemilerle değil, kendi gemilerimizle, mühendislerimizle, jeologlarımızla, petrol ve doğal gaz mühendislerimizle bu aramaları yapabilir miyiz?' diyerek bu ülkenin insanına, mühendislerine, teknisyenlerine, sondörlerine inanarak, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük bir iradeyle 2016'da bir yola çıktık."

Türkiye'nin Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle dünyanın en modern filosuna sahip ve yaklaşık 12 kilometre sondaj yapabilecek bir ülke haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili iddialarından dolayı, Akdeniz'de ilk kuyu kazıldıktan sonra, yabancı şirketlerin Türkiye ile çalışamayacaklarını belirttiklerini anlattı.