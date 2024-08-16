Geçti Bor’un pazarı! Maliye bu işten geri adım atmaz

Çünkü, enflasyon yüksek ve gerçek olmayan kârlar var. Zannediyorlar ki, 100 TL ciro yaptım, 60'ı maliyet, geriye 40 kaldı.

Enflasyon yüzde 80 olduğuna göre bunu da düşüp devlete vergiyi ona göre öderim. Enflasyon muhasebesinin kendi avantajlarına olduğunu, vergiyi her koşulda azaltacağını düşünüyorlar.

Halbuki, enflasyon muhasebesinde kimin vergi ödeyip kimin ödemeyeceği bilançosunun yapısına, aktif/pasif bileşenlerine, yeniden değerleme uygulamasından yararlanıp yararlanılmadığına varıncaya kadar birçok parametreye göre değişiyor.

Koca işadamları olaya aymıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı da "Madem iş dünyası istiyor, o zaman geçelim" diyerek hazırlıklarını yapıyor.

Enflasyon muhasebesine geçileceğini açıklıyor. Aradan 8 ay geçiyor. Bizim daha önce "Enflasyon muhasebesine bir an önce geçelim" diyen işadamları birer birer çark ediyor. Dün baktım İstanbul Sanayi Odası'nın da İstanbul Ticaret Odası'nın da Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın da Eskişehir Sanayi Odası'nın da başkanları düğmeye biri basmış gibi açıklama yapıp, eleştiriyorlar.