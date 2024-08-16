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Giriş Tarihi: 16.08.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:20

Geçti Bor'un pazarı! Maliye bu işten geri adım atmaz

Sabah Gazetesi Dilek Güngör bugünkü köşesinde sanayi odalarının 2 yıl önce bulunduğu enflasyon muhasebesi çağrısını anımsatarak, aynı odaların Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda attığı adımlara şimdi de sitem etmelerine değindi. "Geçti Bor'un pazarı" ifadesiyle eleştirilerde bulunan Güngör, "Maliye bu işten geri adım atmaz" dedi.

DİLEK GÜNGÖR
Geçti Bor’un pazarı! Maliye bu işten geri adım atmaz

Sabah Gazetesi Dilek Güngör, bugünkü yazısında "Enflasyon muhasebesinde vergiden yırtmaya çalışan patronlara duyurulur!" diyerek ticaret ve sanayi odalarının bulunduğu enflasyon muhasebesi uygulaması çağrısını hatırlattı. Güngör, uygulama hayata geçirilince sitem edenler için, "Hakikaten bunlara sadece 'Günaydın, geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye' demekten kendimi alamıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçti Bor’un pazarı! Maliye bu işten geri adım atmaz

"MALİYE BU İŞTEN GERİ ADIM ATMAZ"

Bugünkü "Geçti Bor'un pazarı" yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Dilek Güngör, enflasyon muhasebesi çağrısı yapıp uygulama hayata geçirilince de sitem eden ticaret ve sanayi odalarını eleştirdi. "Maliye bu işten geri adım atmaz" diyen Güngör, "Üstelik, yan yollara sapan işadamları da tespit edilmiş" diye yazdı.

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Geçti Bor’un pazarı! Maliye bu işten geri adım atmaz

İşte Güngör'ün o yazısı:

Bazen düşünüyorum, memleketin ticaret erbabını, koca koca sanayicilerini de… Valla bu ülke yine iyi ayakta duruyor! Yahu güleyim mi ağlayayım mı, bilmiyorum.

Anlatayım da siz karar verin…

Yıl 2022… Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu diyor ki, "Enflasyon muhasebesi firmalar açısından zorunlu bir ihtiyaç haline geldi, adım atın."

Arkasından diğer odalar başlıyor destek açıklamalara

Kim mi?

Misal, Kocaeli Sanayi Odası, Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Türkiye İhracatçılar Meclisi…

Hep bir ağızdan, enflasyonun işletmeler üzerinde tahrip edici etkisi bulunduğunu, enflasyon muhasebesinin uygulanmaması halinde sermaye erimesinin kaçınılmaz olduğunu, bu yüzden de bir an önce bu sisteme geçilmesini istiyorlar.

Hepsinin demeçleri ortada…

Tabii, o zaman bu kadar istekli olmalarının sebebi tamamen 'duygusal'…

Geçti Bor’un pazarı! Maliye bu işten geri adım atmaz

Çünkü, enflasyon yüksek ve gerçek olmayan kârlar var. Zannediyorlar ki, 100 TL ciro yaptım, 60'ı maliyet, geriye 40 kaldı.

Enflasyon yüzde 80 olduğuna göre bunu da düşüp devlete vergiyi ona göre öderim. Enflasyon muhasebesinin kendi avantajlarına olduğunu, vergiyi her koşulda azaltacağını düşünüyorlar.

Halbuki, enflasyon muhasebesinde kimin vergi ödeyip kimin ödemeyeceği bilançosunun yapısına, aktif/pasif bileşenlerine, yeniden değerleme uygulamasından yararlanıp yararlanılmadığına varıncaya kadar birçok parametreye göre değişiyor.

Koca işadamları olaya aymıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı da "Madem iş dünyası istiyor, o zaman geçelim" diyerek hazırlıklarını yapıyor.

Enflasyon muhasebesine geçileceğini açıklıyor. Aradan 8 ay geçiyor. Bizim daha önce "Enflasyon muhasebesine bir an önce geçelim" diyen işadamları birer birer çark ediyor. Dün baktım İstanbul Sanayi Odası'nın da İstanbul Ticaret Odası'nın da Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın da Eskişehir Sanayi Odası'nın da başkanları düğmeye biri basmış gibi açıklama yapıp, eleştiriyorlar.

Geçti Bor’un pazarı! Maliye bu işten geri adım atmaz

Ne diyorlar?

"Enflasyon muhasebesi yatırımları tehdit ediyor, işletmeleri olumsuz etkileyecek."

Hakikaten bunlara sadece "Günaydın, geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye" demekten kendimi alamıyorum.

Yahu siz değil miydiniz, 'geçelim' diyen!

Alın işte geçiliyor, vergi yükü çıkacağını anlayınca mı aklınız başınıza geldi?

Anlayacağınız, enflasyon muhasebesine geçmek de geçmemek de işadamları açısından tamamen 'duygusal' bir mesele… Haa, şunu da söylemeden yazıyı noktalamayayım. Bu iş Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilk gündeme geldiğinde daha yasal düzenlemeler çıkmadan, enflasyon muhasebesinin şirketlere ilave vergi yükü getirileceğine tek uyanan GYODER oldu. Onları da Toluen Yeminli Mali Müşavirlik'in sahibi Abdullah Tolu bilgilendirdi.

Neyse benim izlenimim, Maliye bu işten geri adım atmaz.

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