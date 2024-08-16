Geçti Bor’un pazarı! Maliye bu işten geri adım atmaz

İşte Güngör'ün o yazısı:
Bazen düşünüyorum, memleketin ticaret erbabını, koca koca sanayicilerini de… Valla bu ülke yine iyi ayakta duruyor! Yahu güleyim mi ağlayayım mı, bilmiyorum.
Anlatayım da siz karar verin…
Yıl 2022… Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu diyor ki, "Enflasyon muhasebesi firmalar açısından zorunlu bir ihtiyaç haline geldi, adım atın."
Arkasından diğer odalar başlıyor destek açıklamalara…
Kim mi?
Misal, Kocaeli Sanayi Odası, Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Türkiye İhracatçılar Meclisi…
Hep bir ağızdan, enflasyonun işletmeler üzerinde tahrip edici etkisi bulunduğunu, enflasyon muhasebesinin uygulanmaması halinde sermaye erimesinin kaçınılmaz olduğunu, bu yüzden de bir an önce bu sisteme geçilmesini istiyorlar.
Hepsinin demeçleri ortada…
Tabii, o zaman bu kadar istekli olmalarının sebebi tamamen 'duygusal'…