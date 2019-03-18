Göbeklitepe, köylünün ekmek kapısı oldu

KARA SABANA TAKILAN TARİH

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmaları başlamadan önce de ören yerinin yöre halkı tarafından kutsal bilindiğini, kurban kesilip, dilekler tutulan bir mekan olduğunu söyledi.

Bölgenin daha da güzel hale geleceğine inandıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"1986 yılında burada kara sabanla çift sürerken iki eser bulduk, onu da müzeye verdik. Böylece Göbeklitepe sonrasında kazılarla, tanıtımlarla, bugünkü günlerine geldi. Kazılar başlamadan önce yetkililer 'Tarlayı verirseniz siz de çevredeki köylü de fayda görür' demişti, aynısı ortaya çıktı. Şimdi benim de aralarında olduğum köylülerimizin çoğu Göbeklitepe'de çalışıyor."