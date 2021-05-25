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Haberler Galeri Gökbey'de dikkat çeken özellik! İlk teslim tarihi belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 12:09

'de dikkat çeken özellik! İlk teslim tarihi belli oldu...

Türkiye'nin genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle geliştirilen Helikopteri, testlerde limitleri zorlayarak göreve hazırlanıyor. Gökbey Helikopteri Program Müdürü Gökhan Tursun, "Özellikle uçuş testlerinde helikopterin limitlerine ağırlık, denge, hız, irtifa anlamında çıkıyoruz. En önemli özelliklerinden biri otopilotu kendimiz geliştiriyoruz. Bu kapsamda otopilot testlerine de başlamış durumdayız" açıklamasında bulundu.

AA
Gökbey'de dikkat çeken özellik! İlk teslim tarihi belli oldu...

Türkiye'nin genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle geliştirilen Helikopteri, testlerde limitleri zorlayarak göreve hazırlanıyor.

Gökbey'de dikkat çeken özellik! İlk teslim tarihi belli oldu...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ () Helikopteri Program Müdürü Gökhan Tursun, AA muhabirine, Gökbey Programı kapsamında bir helikopter endüstrisi kurulmasına yönelik büyük bir altyapı yatırımının hayata geçirildiğini söyledi.

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Gökbey'de dikkat çeken özellik! İlk teslim tarihi belli oldu...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle projenin 2013'te başladığını ifade eden Tursun, 2018'deki ilk uçuştan bu yana yoğun şekilde uçuş ve yer testlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

İLK TESLİMAT ÖNÜMÜZDEKİ YIL

Tursun, "3'üncü prototipimiz çıktı, 4'üncü prototipimiz üretim hattında. Prototiplerle yer ve uçuş testlerini, kalifikasyon, sertifikasyon testlerini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki sene içinde de ilk teslimatımızı yapmayı planlıyoruz." dedi.

Gökbey'de dikkat çeken özellik! İlk teslim tarihi belli oldu...

Özellikleri dikkate alındığında, muadilleriyle kıyaslandığında Gökbey'in çok üst seviyede bir helikopter olduğunu vurgulayan Tursun, şöyle konuştu:

"Ağırlık-denge, irtifa, hız, insan-arayüz anlamında birçok üst özellikleri var. Bu kapsamda da özellikle yurt içinde kuvvet komutanlıklarımız, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Helikopteri'ne talipler. Bu kapsamda farklı konfigürasyonlarda helikopterleri de üretiyoruz. Arama kurtarma, yangınla mücadele, personel taşıma, VIP gibi birçok farklı konfigürasyonumuz da olacak."

Gökbey'de dikkat çeken özellik! İlk teslim tarihi belli oldu...

Sertifikasyon sürecinin helikopterin kendisini kanıtlaması, müşteriye teslim edilmeden önce yapılması gereken tüm faaliyetlerin tamamlanması açısından çok kritik olduğuna dikkati çeken Tursun, "Bu kapsamda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz çalışmalarımız mevcut. Tüm tasarım, üretim, test ve doğrulama faaliyetlerini kendileriyle sürekli müzakere ediyoruz. Bu müzakereler sonunda kendini ispatlamış, müşteriye verilecek bir helikopter konfigürasyonunu çıkartacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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