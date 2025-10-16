Gram altın 6 bin liraya dayandı: Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları perşembe günü ons başına 4.230 doların üzerine çıktı. Güvenli liman talebi ve ABD'nin ılımlı para politikasına ilişkin artan beklentilerin etkisiyle yeni bir rekora doğru yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar bu ayki FED toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimlerini çoktan fiyatladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın zayıflayan işgücü piyasasına dair açıklamaları da etkili oldu.