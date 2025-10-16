Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:35
Gram altın 6 bin liraya dayandı: Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, FED Başkanı Jerome Powell'in bilanço küçültme açıklamaları ve güvenli liman talebi ile sert yükselişlerine perşembe günü de devam etti. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın fiyatı 6 bin lira seviyelerine dayandı. Cumhuriyet altını 40 bin liranın üzerine kadar çıktı. Fiyatlardaki hızlı hareketlerde Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına yönelik açıklamalar etkili oldu.