Gram altın 6 bin liraya dayandı: Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:35

Gram altın 6 bin liraya dayandı: Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, FED Başkanı Jerome Powell'in bilanço küçültme açıklamaları ve güvenli liman talebi ile sert yükselişlerine perşembe günü de devam etti. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın fiyatı 6 bin lira seviyelerine dayandı. Cumhuriyet altını 40 bin liranın üzerine kadar çıktı. Fiyatlardaki hızlı hareketlerde Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına yönelik açıklamalar etkili oldu.

Küresel gerilimlerle beraber tüm dünyadan gelen alım dalgası ons altın fiyatları ile beraber gram altın fiyatlarını da rekora taşıdı. Kapalı Çarşı piyasalarında hareketlilikler sürerken altından yeni bir rekor haberi geldi.

Altın fiyatları perşembe günü ons başına 4.230 doların üzerine çıktı. Güvenli liman talebi ve ABD'nin ılımlı para politikasına ilişkin artan beklentilerin etkisiyle yeni bir rekora doğru yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar bu ayki FED toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimlerini çoktan fiyatladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın zayıflayan işgücü piyasasına dair açıklamaları da etkili oldu.

Bu gelişmeler dolar fiyatlarını baskılayarak altını daha cazip hale getirdi. ABD'li yetkililer çarşamba günü Çin'in nadir toprak elementi ihracat kısıtlamalarını eleştirdi. Hükümet kapanması ABD ekonomisi için risk oluşturmaya ve piyasa gerginliğini artırmaya devam etti.

GRAM ALTIN 6 BİNE DAYANDI

Gram altın fiyatları son bir haftada yüzde 6,67 yukarı yönlü hareket etti. Ons altın 4 bin 248 dolara kadar çıkarken gram altın serbest piyasalarda 5 bin 995 seviyelerini gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.995,19
SATIŞ: 6.002,27

TAM ALTIN

ALIŞ: 38.494,86
SATIŞ: 39.262,83

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 38.941,00
SATIŞ: 39.291,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.765,00
SATIŞ: 9.868,00