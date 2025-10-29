Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 09:14

Gram altında gözler saat 21.00'de! Fed 'kör uçuş' yapacak... Yükseliş trendi başlayacak mı? İşte piyasalarda son durum...

Rekor serisini geçtiğimiz hafta sona erdiren altın fiyatlarında gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından TSİ ile saat 21.00'de açıklanacak kritik faiz kararına çevrildi. Malezya'daki ABD-Çin görüşmeleriyle 4.000 doların altına inen ons altın İsrail'in ateşkesi baltalamasıyla yatay seyre başladı. ABD ekonomisinin kapalı olduğu dönemde Fed Başkanı Powell'ın parasal genişlemeye gitmesi bekleniyor. Alınacak zor karar altın fiyatları başta olmak üzere piyasaların yönünü baştan belirleyecek. Kritik karar öncesinde gram altın ne kadar? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? İşte piyasalarda son durum…

Ticaret savaşlarıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftaya Malezya'da başlayan görüşmelerle kayıpla başladı. Spot altının ons başına 4.000 doların altına inmesiyle iç piyasada gram altında da sert düşüşler görüldü.

İsrail'in Gazze'ye yeniden bombalamaya başlamasıyla artan jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bugün açıklanacak kritik faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında toparlanmaya sebep oldu.

Altın fiyatlarında gözler şimdi Fed Başkanı Powell'ın ABD ekonomisinin kapalı olduğu dönemde 'gözleri kapalı' vereceği kritik karara çevrildi.

İşte piyasalarda son durum...

POWELL'IN ELİ KOLU BAĞLI

ABD'de federal hükümetin kapalı olması, ABD Merkez Bankasını (Fed), gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısında bazı kritik verilerden mahrum bıraktı. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), haftalık işsizlik maaşı başvurularına dair verilerin yanı sıra 3 Ekim'de yayımlanması öngörülen tarım dışı istihdam raporunu da açıklayamadı.

Enflasyon verilerinden de sorumlu olan BLS, geçen hafta için planlanan Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklamayı pas geçerken, tüketici enflasyonu verilerini gecikmeli olarak dün yayımladı.

Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

FED Başkanı Powell birçok veriden mahrum bir şekilde faiz kararını açıklamak zorunda kalacak.

FED'DEN İNDİRİM BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl 2 faiz indirimi bekleniyor. Para Politikası Kurulu (FOMC) 28-29 Ekim tarihinde yapılacak toplantı ile faiz kararına imza atacak. Karar 29 Ekim akşamı Türkiye saati ile 21:00'de duyurulacak.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM?

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyeleri gören ons altın, ABD-Çin eksenindeki yumuşama ile 4.000 doların altına indi. 3916 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın, jeopolitik risklerin tırmanmasıyla yüzde 0.25'lik yükselişle 3.963 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altının ons tarafında yaşanan sert düşüşler, iç piyasada gram altında da aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Ekim ayında 5.900 TL ile tarihi bir rekora imza atan gram altın ABD-Çin yumuşamasıyla 5.285 TL'ye kadar indi. Fed faiz kararı öncesinde, gram altın 5.300 TL'nin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Altının gramı piyasaların kapalı olduğu yeni güne yüzde 0.27 yükselişle 5.341 TL'den başladı. Çeyrek altın 8.733 TL, yarım altın 17.471 TL, cumhuriyet altını ise 37.644 TL'den işlem görüyor.

28 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.343 TL

Satış: 5.345 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.552 TL

Satış: 8.741 TL

YARIM ALTIN

Alış: 17.049 TL

Satış: 17.482 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.083 TL

Satış: 37.644 TL