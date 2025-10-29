Gram altında gözler saat 21.00’de! Fed ’kör uçuş’ yapacak... Yükseliş trendi başlayacak mı? İşte piyasalarda son durum...

POWELL'IN ELİ KOLU BAĞLI

ABD'de federal hükümetin kapalı olması, ABD Merkez Bankasını (Fed), gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısında bazı kritik verilerden mahrum bıraktı. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), haftalık işsizlik maaşı başvurularına dair verilerin yanı sıra 3 Ekim'de yayımlanması öngörülen tarım dışı istihdam raporunu da açıklayamadı.

Enflasyon verilerinden de sorumlu olan BLS, geçen hafta için planlanan Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklamayı pas geçerken, tüketici enflasyonu verilerini gecikmeli olarak dün yayımladı.