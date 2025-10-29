Giriş Tarihi: 29.10.2025 09:14
Gram altında gözler saat 21.00'de! Fed 'kör uçuş' yapacak... Yükseliş trendi başlayacak mı? İşte piyasalarda son durum...
Rekor serisini geçtiğimiz hafta sona erdiren altın fiyatlarında gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından TSİ ile saat 21.00'de açıklanacak kritik faiz kararına çevrildi. Malezya'daki ABD-Çin görüşmeleriyle 4.000 doların altına inen ons altın İsrail'in ateşkesi baltalamasıyla yatay seyre başladı. ABD ekonomisinin kapalı olduğu dönemde Fed Başkanı Powell'ın parasal genişlemeye gitmesi bekleniyor. Alınacak zor karar altın fiyatları başta olmak üzere piyasaların yönünü baştan belirleyecek. Kritik karar öncesinde gram altın ne kadar? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? İşte piyasalarda son durum…