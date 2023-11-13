HALKA ARZ TARİHLERİ KASIM 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

Halka arz takvimi Kasım 2023 araştırmaları yeni haftaya girilmesiyle beraber hız kazandı. Halka arz olmak isteyen 3 şirket daha Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay aldı. Bu gelişme sonrası ise binlerce yatırımcı ''2023 Hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı. SPK tarafından yayımlanan duyuruya göre; 1000 Yatırımlar Holding (BINHO), Ekos Teknoloji (EKOS), Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) Kasım ayında halka arz olacak. Peki, Halka arz tarihleri ne zaman, hangi şirket ne kadardan arz olacak? İşte, 2023 Kasım ayı halka arz takvimi ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…