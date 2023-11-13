HALKA ARZ TARİHLERİ KASIM 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

1000 Yatırımlar Holding, halka arz ile 40.000.000 TL değerindeki sermayesini 7.000.000 TL yükselterek 47.000.000 TL seviyesine çıkaracak.

1000 Yatırımlar Holding halka arz için talep toplama tarihleri de netleşti. Buna göre, BINHO talep toplama tarihleri 14-15 Kasım 2023 olarak belirlendi.