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Haberler Galeri HALKA ARZ TARİHLERİ KASIM 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 07:37

HALKA ARZ TARİHLERİ KASIM 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

Halka arz takvimi Kasım 2023 araştırmaları yeni haftaya girilmesiyle beraber hız kazandı. Halka arz olmak isteyen 3 şirket daha Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay aldı. Bu gelişme sonrası ise binlerce yatırımcı ''2023 Hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı. SPK tarafından yayımlanan duyuruya göre; 1000 Yatırımlar Holding (BINHO), Ekos Teknoloji (EKOS), Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) Kasım ayında halka arz olacak. Peki, Halka arz tarihleri ne zaman, hangi şirket ne kadardan arz olacak? İşte, 2023 Kasım ayı halka arz takvimi ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…

HALKA ARZ TARİHLERİ KASIM 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

Halka arz takvimi Kasım 2023 son dakika gelişmeleri ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında halka arz edilecek şirketler bir bir belli oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar ise bu noktada ''Hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?'' sorularını gündeme taşıdı. 13-19 Kasım SPK bültenine göre; 1000 Yatırımlar Holding, Ekos Teknoloji ve Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz edilecek. BINHO, EKOS, AGROT halka arz tarihleri binlerce yatırımcının gündeminde. Peki, hangi şirket ne kadardan arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte, bu hafta halka arz olacak şirketler hakkında detaylı bilgiler…

HALKA ARZ TARİHLERİ KASIM 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

Halka Arz Kasım 2023 Takvimi içerisinde 3 yeni firma yer buldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültende, üç şirketin halka arz başvurusunun onaylandığı duyuruldu.

Bültende yer alan bilgilere göre; 1000 Yatırımlar Holding, Ekos Teknoloji ve Agrotech Yüksek Teknoloji SPK onayı ile halka arz olacak. BINHO, EKOS, AGROT halka arz tarihleri de belli oldu.

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HALKA ARZ TARİHLERİ KASIM 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG

1000 Yatırımlar Holding'in halka arzında şirketin mevcut ortaklarından Üsame Erdoğan'a ait 552.500 TL, Mustafa Saim Birpınar'a ait 552.500 TL, Kadir Can Abdik'e ait 552.500 TL, EC Yatırımlar Holding'e ait 375.000 TL, Hüseyin Ardan Küçük'e ait 233.750 TL ve Haris Pojata'ya ait 233.750 TL nominal değerli (B) grubu payların satışı yapılacak.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak, ek pay satışı işe yapılmayacak.

HALKA ARZ TARİHLERİ KASIM 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

1000 Yatırımlar Holding, halka arz ile 40.000.000 TL değerindeki sermayesini 7.000.000 TL yükselterek 47.000.000 TL seviyesine çıkaracak.

1000 Yatırımlar Holding halka arz için talep toplama tarihleri de netleşti. Buna göre, BINHO talep toplama tarihleri 14-15 Kasım 2023 olarak belirlendi.

HALKA ARZ TARİHLERİ KASIM 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK

Ekos Teknoloji de SPK'nın onayının ardından halka açılacak. Şirketin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 12,77 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

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