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Haberler Galeri Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Merak edilen düzenlemenin detayları netleşiyor
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 08:22

Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Merak edilen düzenlemenin detayları netleşiyor

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı ve vatandaşların merak ettiği 'vergi' düzenlemesi konusunu köşesine taşıdı. Dilek Güngör, "Dün Bakan Mehmet Şimşek, kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi. Bayramdan sonra Meclis'e gelmesi planlanan Torba Yasa'yla ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var." ifadelerini kullandı.

Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Merak edilen düzenlemenin detayları netleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergide etkinliği ve adaleti artıracak vergi düzenlemelerini içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını bildirdi. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör de bugünkü yazısında, "Son günlerin en önemli konusu vergi…" diyerek dikkat çekici ifadelere yer verdi.

Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Merak edilen düzenlemenin detayları netleşiyor

İşte Dilek Güngör'ün 'Hangi vergi istisnaları kalkıyor?' başlıklı yazısı

Son günlerin en önemli konusu vergi… Daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Torba Yasa… Hemen her gün parça parça detaylar ortaya çıkıyor. Geciktikçe yatırımcıların tedirginliği artıyor. Dün Bakan Mehmet Şimşek, kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi. Bayramdan sonra Meclis'e gelmesi planlanan Torba Yasa'yla ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var.

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Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Merak edilen düzenlemenin detayları netleşiyor

Öğrendiğim kadarıyla, gayrimenkul değer artış kazancındaki istisnaların kaldırılması planlanıyor. 2024 yılı için 87 bin TL ve üzerindeki kira gelirlerine istisna tanınmayacak.

Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Merak edilen düzenlemenin detayları netleşiyor

5 yıllık istisna süresi sadece 1 konut için uygulanacak. İştirak hisse satış kazanç istisnasının kaldırılması da gündemde… Biliyorsunuz, gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası kurumlar vergisi mükelleflerine önemli vergisel avantajlar sağlamaktaydı.

Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Merak edilen düzenlemenin detayları netleşiyor

Gayrimenkul satış kazancı istisnası geçen yıl temmuzda yürürlükten kalkmıştı. İştirak hisseleri satış kazancı istisnası devam ediyordu. Kurumların, en az iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri rüçhan hakları ve istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların yüzde 75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnaydı.

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