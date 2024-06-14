Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
08:22
Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Merak edilen düzenlemenin detayları netleşiyor
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı ve vatandaşların merak ettiği 'vergi' düzenlemesi konusunu köşesine taşıdı. Dilek Güngör, "Dün Bakan Mehmet Şimşek, kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi. Bayramdan sonra Meclis'e gelmesi planlanan Torba Yasa'yla ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var." ifadelerini kullandı.