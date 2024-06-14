Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Merak edilen düzenlemenin detayları netleşiyor

İşte Dilek Güngör'ün 'Hangi vergi istisnaları kalkıyor?' başlıklı yazısı

Son günlerin en önemli konusu vergi… Daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Torba Yasa… Hemen her gün parça parça detaylar ortaya çıkıyor. Geciktikçe yatırımcıların tedirginliği artıyor. Dün Bakan Mehmet Şimşek, kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi. Bayramdan sonra Meclis'e gelmesi planlanan Torba Yasa'yla ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var.