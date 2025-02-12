Harçlıklarını TUSAŞ’a gönderen vatansever miniklere sürpriz

"ÇOCUKLARIMIZDAN YETENEKLİ VE İLGİSİ OLANLARI BU ALANA SEVK ETMEK İSTİYORUZ"
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının öğrencilerini çok üzdüğünü ifade eden 2-C sınıfı öğretmeni Abdullah Durmuş AA muhabirine, öğrencilerinin saldırının ardından kenetlenerek kumbaralarını okula getirdiğini ve harçlıklarını TUSAŞ'a göndermeye karar verdiklerini söyledi.
Öğrencilerinin duyarlı davranışlarının ardından TUSAŞ yetkililerine bir de mektup yazdıklarını anlatan Durmuş, TUSAŞ'ın da mektuba kayıtsız kalmadığını, maketler gönderdiğini söyledi.
Maketleri gören öğrencilerin tarifsiz sevinç yaşadığını dile getiren Durmuş, "TUSAŞ'a yapılan saldırı millet olarak hepimizi çok üzdü. Maddi ve manevi olarak onların yanında nasıl yer alabiliriz diye düşündük ve bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya daha sonra 4-A sınıfı da dahil oldu. Aslında gönderilen miktar küçük ama yüreklerindeki vatan sevgisini göstermesi açısından bizim için değerliydi. Vatan sevgisi, yerli ve milli araçların tanıtılması bizler için çok önemli. Çocuklarımızdan yetenekli ve ilgisi olanları bu alana sevk etmek istiyoruz." diye konuştu.
Saldırının ardından öğrencileriyle maddi ve manevi TUSAŞ'ın yanında olmak amacıyla harekete geçtiklerini belirten 4-A sınıfı öğretmeni Hande Karabulut da TUSAŞ'taki bir personelin "Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" sözlerinin sınıftaki öğrencileri etkilediğini aktardı.