Harçlıklarını TUSAŞ’a gönderen vatansever miniklere sürpriz

VATANSEVER MİNİKLERE UÇAK VE İNSANSIZ HAVA ARACI MAKETİ

Öğrencilerin "Büyüyünce sizin gibi ülkemizi güçlü yapmak için çalışacağız" ifadesinin yer aldığı mektubu okuyan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da minik öğrencilerin içten davranışına kayıtsız kalmadı. Demiroğlu, Kahramankazan yerleşkesinde üretilen uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini öğrencilere göndererek bir mektup kaleme aldı.

Mektubunda miniklerin duygulandıran davranışının TUSAŞ çalışanlarına umut ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Demiroğlu, öğrencilerin ülkenin geleceğini düşündüğünü, kocaman yürekleriyle paylaşmanın ve birlik olmanın bilincinde olduklarını belirtti.

Öğrencilerin kalplerindeki iyilik ve vatanseverliğin hiç solmaması temennisinde bulunan Demiroğlu'nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Bizlere ulaştırdığınız ve içinde çok büyük anlamlar taşıyan hediyenizin, aynı göğe baktığımız ülkemizin yarınları için hepimize umut ve daha çok çalışmamız için motivasyon kaynağı olduğunu bilmenizi isterim. Sizlere yolladığımız hediyeler, şu anda TUSAŞ'ta üretilen ve ülkemizin güvenliğini sağlayan araçların maketleridir. Eminim ki sizler bu maketlerin asıllarını, tıpkı mühendis ağabeyleriniz, ablalarınız gibi gelecekte yapacak hatta bununla da yetinmeyip teknolojideki yeni gelişmelerle çok daha fazlasını başaracaksınız. Sizlere inancım tam ve sonsuzdur."