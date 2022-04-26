Hayat sigortası aldatmacası

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) e-başvuru sisteminde böyle bir özelliğin olmadığını açıkladı. SEDDK'den yapılan açıklamada, "Son dönemde çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi hakkında bir takım yanlış bilgiler verilerek, vatandaşları yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu görülmektedir.