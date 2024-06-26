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Haberler Galeri Bakan Mehmet Şimşek 'İftira siyaseti'ne sert çıktı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 15:17

Bakan Mehmet Şimşek 'İftira siyaseti'ne sert çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından özelleştirme sözleşmeleri hakkında yaptığı dezenformasyon içerikli paylaşımı hakkında basın açıklaması yaptı. Bakanlık "Sayın vekilin siyasi saiklerle yaptığı anlaşılan bu iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur" diyerek işin aslını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili paylaşımında, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek ’İftira siyaseti’ne sert çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanlış bilgiler içerdiğini ve Yavuzyılmaz'ın kamuoyunu sürekli yanıltmaya devam ettiğini bildirdi. Bakanlık konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında söz konusu paylaşımlarda maksatlı bir şekilde çarpıtmalar olduğuna dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 'İftira siyaseti'ne sert çıktı.

Bakan Mehmet Şimşek ’İftira siyaseti’ne sert çıktı!

'İTİBAR ETMEYİNİZ'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın kamuoyunu dezenformasyon içeren bilgilerle yanılttığı gerekçesiyle basın açıklamasında bulundu.

2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak yapılan işlemlerin maksatlı bir şekilde çarpıtıldığı ifade edildi.

Türk lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurumlarının, yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine, 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türk lirası olarak tahsil edebilmelerine imkan sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, 28 Nisan 2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD doları cinsinden taksit bedellerinin Türk lirası olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla, Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak, ek sözleşmeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm borçlulardan da bütün alacaklar, o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir. Ancak, Sayın Vekilimiz, 2017 tarihli söz konusu Türk lirasına dönüşüm işlemlerini sanki bugün yeni yapılmış gibi bir algı oluşturmak istemiştir ve tahsilatları tamamlanmış alacakları, afaki şekilde, 2024 yılı güncel döviz kurlarıyla yeniden hesaplamaya kalkmıştır. Sayın Vekilin siyasi saiklerle yaptığı anlaşılan bu iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."

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Bakan Mehmet Şimşek ’İftira siyaseti’ne sert çıktı!

BAKAN ŞİMŞEK: İFTİRA SİYASETİNİN DOZU ARTIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır. 2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır. Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkânın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur." açıklamasında bulundu.

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