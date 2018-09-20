Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!

HACKER'LAR YARIŞACAK
ASELSAN, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve TÜRKSAT'ın paydaşlığında İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453, Yapay Zeka, Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji, Model Uydu yarışmaları yapılacak. Yarışmalara 750 takım 2 binden fazla yarışmacı katılıyor. TEKNOFEST kapsamında dünyaca ünlü hacker'lar HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) yarışmasına katıldı. 2 bine yakın katılımcı ön elemelare katıldı. Finale kalan 10 ekip ASELSAN'ın geliştirdiği Anti- Drone Savunma Sistemi üzerinde kozlarını paylaşacak.