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Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!

Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te F-16'ya kafa tutacak, gençler yaptıkları yapay zekâ robotlarıyla yarışacak. (Cevdet ÖZDEMİR-Mustafa KAYA/SABAH)

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 20.09.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 09:56
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Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!
Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bugün İstanbul Yeni Havalimanı'nda başlıyor.

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Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!
Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!

SABAH'ın ana medya sponsorluğunu yaptığı TEKNOFEST'te amaç havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumun genelinde farkındalık oluşturmak, çocukları ve gençleri destekleyip yönlendirmek. 4 gün boyunca devam edecek TEKNOFEST'teki gösteri ve yarışlardan bazıları:

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Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!
Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!

EN HIZLILAR PİSTTE

Dünyanın en hızlı araçları olarak kabul edilen Red Bull Racing Formula 1 arabası, AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi 'nun kullanacağı Kawasaki H2R, Tesla P100 DL, Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı'nın kullanacağı Lotus Evora 430 GT, Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun kullanacağı Aston Martin The New Vantage, Solotürk F16 uçağı ve özel jet Challenger 605 ilk kez bir arada Havalimanı pistinde yarışarak dünyada bir ilke imza atacak.

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Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!
Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!

TEKNOFEST Dünya Drone Kupası'na ev sahipliği yapacak. 25 ülkeden 64 sporcu katılacak. hızları saatte 250 kilometreye ulaşan drone'larla yarışacak.


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Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!
Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!

Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu olan kızı Semin Öztürk gösteri yapacak. Millî imkânlarla geliştirilen T129 ATAK helikopteri ve TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı görücüye çıkacak. TSK'ya bağlı 3 ayrı paraşüt timi gösteri yapacak. Belirli sayıda ziyaretçi rüzgâr tüneli ve planetaryumları deneyebilecek. Çocuklar için 3D printerlar içeren teknoloji atölyeleri düzenlenecek.Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi yapılacak.

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Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!
Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!

HACKER'LAR YARIŞACAK

ASELSAN, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve TÜRKSAT'ın paydaşlığında İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453, Yapay Zeka, Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji, Model Uydu yarışmaları yapılacak. Yarışmalara 750 takım 2 binden fazla yarışmacı katılıyor. TEKNOFEST kapsamında dünyaca ünlü hacker'lar HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) yarışmasına katıldı. 2 bine yakın katılımcı ön elemelare katıldı. Finale kalan 10 ekip ASELSAN'ın geliştirdiği Anti- Drone Savunma Sistemi üzerinde kozlarını paylaşacak.

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Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!
Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!

TÜRK YILDIZLARI'NDAN DAVET

TÜRK Yıldızları dün TEKNOFEST'in başladığını duyurmak için Boğazı'nda alçak uçuş gösterisi düzenledi. Türk Yıldızları, Adalar ve Topkapı semalarında yelpaze uçuşu yaptı.

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