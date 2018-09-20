Heyecan bugün başlıyor… Ayakları yerden kesecek festival!

Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu olan kızı Semin Öztürk gösteri yapacak. Millî imkânlarla geliştirilen T129 ATAK helikopteri ve TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı görücüye çıkacak. TSK'ya bağlı 3 ayrı paraşüt timi gösteri yapacak. Belirli sayıda ziyaretçi rüzgâr tüneli ve planetaryumları deneyebilecek. Çocuklar için 3D printerlar içeren teknoloji atölyeleri düzenlenecek.Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi yapılacak.



