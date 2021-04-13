Hürjet ve SiHA'lar da görev yapacak: Türkiye'nin en büyüğü olacak...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, çok maksatlı hücum gemisi TCG Anadolu'nun inşa süreci ve gemiyle kullanılması planlanan milli hava araçlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak gemisiyle ilgili beyanatlar vermesiyle bu konuda ne yapılabileceğiyle ilgili araştırma içine girdiklerini ifade eden Demir, dünyadaki çeşitli uçak gemileri, onların nitelikleri, gemi üzerinde kullanılacak platformlar gibi bir dizi konuyu değerlendirdiklerini söyledi.