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Giriş Tarihi: 13.04.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 14:26

Hürjet ve 'lar da görev yapacak: Türkiye'nin en büyüğü olacak...

Türkiye, savunma sanayisindeki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı , gemisi ile ilgili son bilgileri paylaştı. Demir, TCG Anadolu'nun bu yıl teslimatını hedeflediklerini, ve Hürjet gibi milli hava araçlarının gemide görev yapabilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AA
Hürjet ve SiHA'lar da görev yapacak: Türkiye'nin en büyüğü olacak...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı , çok maksatlı hücum gemisi 'nun inşa süreci ve gemiyle kullanılması planlanan milli hava araçlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak gemisiyle ilgili beyanatlar vermesiyle bu konuda ne yapılabileceğiyle ilgili araştırma içine girdiklerini ifade eden Demir, dünyadaki çeşitli uçak gemileri, onların nitelikleri, gemi üzerinde kullanılacak platformlar gibi bir dizi konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

Hürjet ve SiHA'lar da görev yapacak: Türkiye'nin en büyüğü olacak...

Bu araştırmayı yaparken kamuoyunda "uçak gemisi" olarak adlandırılan Anadolu gemisiyle ilgili "Bir şeyler yapabilir miyiz?" diye arayışa girdiklerini anlatan Demir, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile 14-15 ay önce böyle bir diyalogları olduğunu belirtti. Demir, şöyle konuştu:

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Hürjet ve SiHA'lar da görev yapacak: Türkiye'nin en büyüğü olacak...

"Kendileriyle 'Bu gemiyi bir çalışsanız, buraya 'lar olabilir mi' diye konuşmamız oldu. Onlar da bunu görev olarak aldılar. Geçen yıl ocak ayından beri bir çalışma içine girdiler. Gemiyle ilgili verileri kendilerine gönderdik, daha önce de gemiye ziyaret yaptılar, Baykar olarak. Bu ilk ziyaretleri değil. Tersane bu konuda belirli tasarım çalışmaları yaptı. Çeşitli opsiyonlar çalıştılar. Baykar, yeni bir dönüştürülmüş SİHA geliştirmekle ilgili faaliyetlere başladı.

Hürjet ve SiHA'lar da görev yapacak: Türkiye'nin en büyüğü olacak...

Gemi üzerinde kalkış inişi kolaylaştıracak ne tür tedbirler alınabilir diye çalışmalar geçen seneden beri devam ediyor. İş belli bir noktaya geldi. Ete kemiğe bürünme aşamasında da yeni bir ziyaret yapıldı, tekrar meseleyi yerinde incelemek için. Gemi devreye alındığında neler konulabilir üzerine, hizmet sırasında ne kadar mümkün olur gibi çalışmalar devam ediyor."

Hürjet ve SiHA'lar da görev yapacak: Türkiye'nin en büyüğü olacak...

OYUN DEĞİŞTİRİCİ

Bu kullanım konseptinin yine "oyun değiştirici" bir kavram olarak gündeme geleceğini dile getiren Demir, İHA'lardaki çeşitli sistemlerin veya üzerine konulacak faydalı yüklerin neler olacağı, nasıl kombinasyon oluşturulacağı, kontrol imkanları gibi bir dizi konunun çalışıldığını bildirdi. Demir, "Bunlar orijinal olarak geminin tasarımı ve imalatı sırasında gündemde olmayan ama son 1 yıldır gündemde tuttuğumuz, çalıştığımız konular olduğu için de mevcut tasarıma çok fazla zarar vermeden çok büyük modifikasyonlar yapmadan neler olabilir gibi çalışmalar devam ediyor." dedi.

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