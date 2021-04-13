Hürjet ve SiHA'lar da görev yapacak: Türkiye'nin en büyüğü olacak...

"Kendileriyle 'Bu gemiyi bir çalışsanız, buraya SİHA'lar olabilir mi' diye konuşmamız oldu. Onlar da bunu görev olarak aldılar. Geçen yıl ocak ayından beri bir çalışma içine girdiler. Gemiyle ilgili verileri kendilerine gönderdik, daha önce de gemiye ziyaret yaptılar, Baykar olarak. Bu ilk ziyaretleri değil. Tersane bu konuda belirli tasarım çalışmaları yaptı. Çeşitli opsiyonlar çalıştılar. Baykar, yeni bir dönüştürülmüş SİHA geliştirmekle ilgili faaliyetlere başladı.