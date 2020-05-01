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de de korundu! Nakit destekleri devam ediyor... Yapılan maddi yardımlar nelerdir?

Coronavirüse karşı devletler ekonomik anlamda da mücadele vermeye devam ediyor. Türkiye'de bir dizi ekonomik tedbir paketi uygulamaya konuldu. Uygulamaya konulan paketler hem işçiyi hem de işvereni korumak amacıyla destek olarak sunuldu. Sunulan maddi destekler ve sosyal yardımlar nelerdir? Coronavirüsün çalışma hayatına etkilerini azaltmak için hızla karar alan hükümet hem işvereni hem işçiyi koruyan 10'ar adımı devreye soktu. Sabah gazetesi yazarı ve işverenlerin haklarını Sabah 'a yazdı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Ekonomi
Giriş Tarihi: 01.05.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 15:58
İşçi de işveren de korundu! Nakit destekleri devam ediyor... Yapılan maddi yardımlar nelerdir?

Bütün dünyayı saran Coronavirüs ülkemizde de hem ekonomiye hem de çalışma hayatını etkiledi. Ancak hükümet daha virüsün ülkemizde görünmesinden önce almaya başladığı tedbirler ve yürüttüğü dinamik süreç ile hem sağlık alanında hem ekonomide çok önemli mesafeler alarak vatandaşını, çalışanını ve işyerlerini korudu. Bu gün kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla çalışanlar ve işyerlerine sağlanan yeni imkanları gözden geçirmek istedik.

İşçi de işveren de korundu! Nakit destekleri devam ediyor... Yapılan maddi yardımlar nelerdir?

ÇALIŞANA İŞ GÜVENCESİ

1- ÜÇ AY İŞ GÜVENCESİ: İşten çıkarma 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklandı. Süre 6 aya kadar uzatabilecek.

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İşçi de işveren de korundu! Nakit destekleri devam ediyor... Yapılan maddi yardımlar nelerdir?

2- ÜCRETSİZ İZNE MAAŞ: 17 Nisan 2020 sonrasında ücretsiz izne çıkartılan işçilere 3 ay boyunca günlük 39,24 TL ödeme yapılacak

İşçi de işveren de korundu! Nakit destekleri devam ediyor... Yapılan maddi yardımlar nelerdir?

3- İŞSİZE 3 AY ÖDENEK: 15 Mart'tan sonra işten çıkartılanlar işsizlik maaşı alamazlarsa onlara da 3 ay boyunca günde 39.24 TL ödeme yapılacak

İşçi de işveren de korundu! Nakit destekleri devam ediyor... Yapılan maddi yardımlar nelerdir?

4- MAAŞLAR DÜŞMEYECEK: Geçici olarak işleri duran ya da yavaşlayan işyerlerinde telafi çalışma süresi 4 aya çıkartıldı maaş kaybı önlendi

İşçi de işveren de korundu! Nakit destekleri devam ediyor... Yapılan maddi yardımlar nelerdir?

5- PRİM ŞARTI DÜŞTÜ: Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün olan prim şartı 450 güne 120 günlük süre 60 güne düşürüldü. Daha çok ödenekten yararlandı

İşçi de işveren de korundu! Nakit destekleri devam ediyor... Yapılan maddi yardımlar nelerdir?

BİN TL DESTEK: alanlara yapılan 1000 TL'lik destek imkanı 3. fazla birlikte yevmiye ile çalışan işyeri kapanan gelir yok olanlar içinde genişletildi

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