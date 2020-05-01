İşçi de işveren de korundu! Nakit destekleri devam ediyor... Yapılan maddi yardımlar nelerdir?

Coronavirüse karşı devletler ekonomik anlamda da mücadele vermeye devam ediyor. Türkiye'de bir dizi ekonomik tedbir paketi uygulamaya konuldu. Uygulamaya konulan paketler hem işçiyi hem de işvereni korumak amacıyla destek olarak sunuldu. Sunulan maddi destekler ve sosyal yardımlar nelerdir? Coronavirüsün çalışma hayatına etkilerini azaltmak için hızla karar alan hükümet hem işvereni hem işçiyi koruyan 10'ar adımı devreye soktu. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem işçi ve işverenlerin haklarını Sabah Memurlar'a yazdı…