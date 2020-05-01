İşçi de işveren de korundu! Nakit destekleri devam ediyor... Yapılan maddi yardımlar nelerdir?

Bütün dünyayı saran Coronavirüs ülkemizde de hem ekonomiye hem de çalışma hayatını etkiledi. Ancak hükümet daha virüsün ülkemizde görünmesinden önce almaya başladığı tedbirler ve yürüttüğü dinamik süreç ile hem sağlık alanında hem ekonomide çok önemli mesafeler alarak vatandaşını, çalışanını ve işyerlerini korudu. Bu gün kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla çalışanlar ve işyerlerine sağlanan yeni imkanları gözden geçirmek istedik.