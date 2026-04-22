Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:09
İslam Memiş altın için tarih ve seviye verdi: Gram altında yeni rekor senaryosu
Altın fiyatları, Orta Doğu'da başlayan savaşın ilk gününden ateşkes sürecine kadar hareketli bir grafik çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında ateşkesi süresiz olarak uzatma kararı aldı. Yaşanan hızlı gelişmeler gözleri gram altın fiyatlarına çevirdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih ve seviye vererek gram altın için beklentilerini açıkladı.