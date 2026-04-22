Haberler Galeri İslam Memiş altın için tarih ve seviye verdi: Gram altında yeni rekor senaryosu
Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:09

Altın fiyatları, Orta Doğu'da başlayan savaşın ilk gününden ateşkes sürecine kadar hareketli bir grafik çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında ateşkesi süresiz olarak uzatma kararı aldı. Yaşanan hızlı gelişmeler gözleri gram altın fiyatlarına çevirdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih ve seviye vererek gram altın için beklentilerini açıkladı.

ABD ve İran arasında süren gerilim finans piyasaları ile beraber altın fiyatlarını da etkiledi. Altın savaşın başlamasından bu yana değer kaybederek zaman zaman değerlenen doların baskısı altında kaldı. Altında yaşanan sert dalgalanmalar fiyatlara yönelik endişeleri artırdı.

Değerli madenler değer kaybına uğrarken petrol fiyatları 100 dolar üzerine kadar çıktı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş süreci değerlendirdiği açıklamasında altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YATIRIMCI YENİ DÜZENE ALIŞMALI

İslam Memiş, Küresel piyasalarda yaşanan her hareketin ardında sinsi bir plan olduğunu belirterek yatırımcıların bu süreçlere alışması gerektiğini ifade etti.

Memiş, A Haber ekranlarından yaptığı açıklamalarında "Pazarlık sürecinde ister barış haberi gelsin ister savaşa devam haberi gelsin; yıl sonuna kadar küresel piyasaları, bütün yatırım araçlarını rahat bırakmayacaklar. O yüzden izleyicilerimiz bu yılın bir manipülasyon piyasası olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini bir kere kabullenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda zamanlamanın eskisi gibi olmadığını sözlerine ekleyen Memiş, "Artık piyasalar için bir gün çok uzun bir süre. Bir yılda gördüğümüz hareketleri aynı gün içinde görmeye başladık. Bu çok büyük bir değişim süreci" açıklamasında bulundu.

Ateşkesin bozulması sonucunda piyasalarda yaşanabilecek gelişmeleri de değerlendiren Memiş, şunları kaydetti:

"Masanın dağılması büyük bir ihtimalle bugün borsalarda da hissedilebilir. 14.000 puan seviyesinin altına sarkabilir. Altın tarafındaki düşüşler 4.650 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa tekrar 4.500 dolar seviyesi test edilebilir. Brent petrolün varil fiyatı ise tekrar 105 dolara yükselebilir. Bu sert dalgalanmalara hazır olmak lazım"

Altın borcu olanlara seslenen Memiş, "Düğün yapacaklar veya borcu olanlar aslında bir fırsat daha yakalamış durumda. Mayıs ayı itibarıyla artık altın ve gümüş tarafında yükselişlerin konuşulacağı bir dönem karşımızda olabilir. Bu baskılanma, bu düşüşler aylar boyu devam etmeyecek. Nakit bulanlar bunu bir fırsat olarak görmeli" dedi.

ALTIN İÇİN MAYIS AYINA İŞARET ETTİ

Altında yükseliş trendi için mayıs ayın işaret eden Memiş, "Mayıs ayı itibarıyla tekrar 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıkan veya 5.200 dolar seviyesini zorlayan bir ons altın karşımızda olabilir.

Yine gram altın tarafında 7.000-7.500 lira aralığına yerleşebilir bir tablo var. Teknik olarak bu ihtimal güçlü. Düğün yapacaklar rehavete kapılmasın, bu fırsatlar sürekli kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ORTA DOĞU #İSLAM MEMİŞ #DONALD TRUMP #ALTIN FİYATLARI #GRAM ALTIN

